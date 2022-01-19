Турция стала крупнейшим импортером российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при министерстве сельского хозяйства РФ.

«По предварительным данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала в Турцию 13 млн тонн продукции АПК стоимостью $4,3 млрд. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась на 38%. Благодаря такой динамике Турция обошла Китай и вышла на первое место среди крупнейших стран-импортеров российского продовольствия с долей 12%», — отмечается в сообщении.

Аналитики центра напомнили, что и в 2019-2020 годах Турция была одним из лидеров среди покупателей российской пшеницы. По итогам 2021 года в Турецкую Республику из России было отгружено 6,7 млн тонн пшеницы (снижение на 15% к аналогичному периоду 2020 года) на сумму $1,8 млрд (рост 6,9%).

Также Турция по итогам прошедшего года осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла. За 12 месяцев объем поставок увеличился на 42%, до 913 тысяч тонн в физическом выражении и в 2,5 раза, до $1,1 млрд в денежном. Семена подсолнечника, в 2020 году входившие в топ-3 экспортируемых в Турцию товаров, в 2021 году из России в республику не поставлялись.

Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей российского ячменя, нарастив отгрузки в 3,1 раза в натуральном объеме (1,2 млн тонн) и в 4,2 раза в стоимостном ($309 млн). Экспорт кукурузы из России в Турецкую Республику составил 1,1 млн тонн (рост на 69%) на сумму $263 млн (в 2,3 раза больше), отрубей — 1,1 млн тонн (рост на 21%) на $235 млн (рост на 59%). Как сообщили в «Агроэкспорте», рост в четыре раза показали отгрузки зернобобовых культур (до $206 млн), на 74% — шрота и жмыха (до $168 млн). Около 66% этого объема приходится на подсолнечный шрот и жмых, 31% — на соевый.

По оценке «Агроэкспорта», потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превысит $5 млрд. Среди товаров, обладающих потенциалом, — подсолнечное масло, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, этиловый спирт.