Российский рынок акций в среду, 19 января, скорректировался вверх после четырехдневного падения из-за распродаж на фоне геополитической напряженности между Россией и США, сообщает «Интерфакс».

Индекс Московской биржи увеличил волатильность — после утреннего провала к 3200 пунктам (минимум с декабря 2020 года) произошел отскок к рубежу 3500 пунктов с дальнейшим сползанием ниже 3450 пунктов, при этом обороты торгов оставались высокими.

По итогам основных торгов индекс Московской биржи составил 3436,82 пункта (+3,2%, коридор дневных колебаний составил 3205-3500 пунктов), индекс РТС — 1414,68 пункта (+3,5%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 7,7%. Курс доллара просел до 76,55 рублей (-0,36 рубля).

На этой неделе российский рынок пережил худшие с 2020 года дни из-за ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона. Падению способствовали безрезультатные переговоры РФ с США и НАТО, а также новости о разработке нового пакета санкций против Москвы.