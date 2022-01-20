Пересечение украинской границы российскими вооруженными силами будет считаться вторжением, и за ним последует «быстрый, суровый и единый» ответ Белого дома и его союзников. Об этом сообщила после пресс-конференции президента США Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорится на сайте американской администрации.

Псаки также заявила, что «решительным, взаимным и единым ответом» США и их союзники будут встречать и другие формы агрессии со стороны России. По словам представителя Белого дома, Байден знает о том, что у Москвы есть «обширный арсенал агрессивных действий», помимо военного наступления, и это «кибератаки и военизированная тактика».

В случае агрессии в Украине Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», помимо прочего, ее банки не смогут проводить операции с долларами, заявил ранее Байден во время пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что у Москвы есть военное преимущество над Киевом, и в случае вооруженного конфликта страна победит. Однако при этом Россия понесет потери «в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе», добавил президент. По его словам, масштаб санкций США и союзников будет зависеть от конкретных действий со стороны России. Белый дом также предупредил американских производителей чипов и электроники о возможных санкциях против России, пишетReuters.

Также Джо Байден указал, что вступление Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время маловероятно: Киеву предстоит проделать много работы в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Байден также отметил, что для присоединения к альянсу требуется поддержка всех его членов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов США ввести санкции против «Северного потока — 2» немедленно, не дожидаясь возможного вторжения России. Об этом сообщал Axios. Источники издания заявили, что, по мнению Киева, дальнейшие санкции против России «в лучшем случае будут нейтральны, а в худшем — фактически подстегнут [президента России Владимира] Путина». По словам собеседника Axios, Путин «не понимает расплывчатых угроз, слова «если» нет в его лексиконе, есть «да» и «нет».