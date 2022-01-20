Для Рината Ахметова — самого богатого человека Украины — Владимир Зеленский является уже пятым президентом за время, которое он провел в украинском бизнесе и политике.

Президент

Шестой президент возглавил страну с максимальным уровнем поддержки населения за всю историю независимой Украины. Последующие после президентских выборов парламентские принесли партии Владимира Зеленского «Слуга народа» большинство в Верховной Раде. Сильный старт в виде поддержки народа, большинства в Раде, подконтрольных силовых органов и Кабмина открыл президенту широкие возможности для реализации своих предвыборных обещаний.

Одним из пунктов его программы была борьба с олигархатом, возникшим еще во времена президентства Леонида Кучмы. Тема олигархов для украинцев всегда остается достаточно актуальной и болезненной, а борьба с ними всегда находит отклик в сердцах электората. Сказывается коммунистический анамнез, который очень емко описан в старом советском анекдоте:

«В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело. Вскоре прислуга возвращается:

— Там революция, барыня!

— О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?

— Они хотят, чтобы не было богатых.

— Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных».

Олигарх, по мнению обывателя, это главный враг благополучия простых граждан. В этом вопросе президент может рассчитывать на серьезную поддержку украинцев. Однако одной поддержкой в этом вопросе не обойтись.

Нельзя «по беспределу» все взять и поделить. Для такой борьбы нужна прочная законодательная база, которую можно обеспечить с помощью монобольшинства в Верховной Раде. Далее в процесс вовлекаются Кабмин, СНБО и силовики, которые для Владимира Зеленского тоже «свои», и такие перспективы выглядят достаточно оптимистично.

Однако еще в процессе принятия закона, инициируемого президентом, возникли сложности. Проект закона подвергся критике не только со стороны самих претендентов на звание олигархов, но и оппозиции с примкнувшим к ней спикером Дмитрием Разумковым, которая в конечном итоге проголосовала против него.

Именно с принятием закона отношения между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым резко испортились. Впрочем, пока это больше медийная битва. Предпринимать какие-то радикальные шаги по отношению к Ахметову во время отопительного сезона на фоне энергетического кризиса — затея довольно рискованная.

Компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, контролирует до 90% добычи угля и до 80 % тепловой генерации страны, владея 9 из 15 ТЭС Украины. Перебои с подачей тепла или резкий рост тарифов негативно повлияют как на рейтинг президента среди населения, так и на количество его сторонников в других бизнес-группах. Поэтому пока максимум, что может себе позволить власть, — подавать различные «сигналы» Ахметову.

И эти сигналы достаточно болезненны как для групп компаний Ахметова, так и для него самого. Власть имеет достаточно широкий набор инструментов, которые способны доставить много проблем его бизнесу. Например, старый добрый способ — лавина проверок шахт, приостановка выдачи спецразрешений на использование недр, повышение ставок экологических налогов или пересмотр «зеленого тарифа». Используя последний, власть подала вполне ясный сигнал.

В начале ноября 2021 года государственная компания «Укрэнерго» разместила еврооблигации на сумму 825 млн долл. под 6,7% годовых. Гарантом выступил Кабмин, а по факту налогоплательщики страны. Полученные средства имели четкое целевое назначение — выплата долгов перед поставщиками возобновляемой энергии, которых накопилось более 25 млрд грн.

Практически четверть из них принадлежит группе ДТЭК. Однако, по личному телефонному распоряжению премьер-министра Дениса Шмыгаля, долг должны были выплатить всем, кроме компаний Ахметова. Глава государственной компании «Гарантированный покупатель», которая занимается распределением этих средств, Константин Петриковец проигнорировал требование премьера и поступил согласно закону, то есть распределил средства и на компании Ахметова.

Далее, эти средства уже заблокировал непосредственно Ощадбанк, по распоряжению главы правления Сергея Наумова, который тоже получил инструкции от Шмыгаля по телефону. В итоге Константин Петриковец был срочным образом отправлен Кабмином в отставку, а его место занял Вадим Улида, который и выполнил инструкции премьера. Таким образом, долг по «зеленому тарифу» перед ДТЭК составляет около 3,4 млрд грн.

Надо заметить, что этот «сигнал от власти» получили, кроме Ахметова, еще и потенциальные международные инвесторы: в Украине отсутствуют одинаковые правила для всех игроков рынка.

Меньше чем через месяц власти нанесли второй серьезный удар по олигарху и подняли рентную плату за добычу железной руды, а также тарифы на грузовые ж/д перевозки. От одних только рентных платежей за добычу руды государство ожидает дополучение 3,5 млрд грн в бюджет.

Впрочем, на этом дело не закончилось. Ситуацию вокруг долгов по «зеленому тарифу» можно считать разминкой на фоне последующих событий. Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 26 ноября 2021 года заявил о том, что располагает агентурными и аудиоданными о готовящемся на 1 декабря государственном перевороте, к организации которого якобы хотят привлечь Рината Ахметова.

Если в Украине слова президента вызвали улыбку и неконтролируемый поток юмора в интернете, то фондовый рынок отнесся к этому достаточно серьезно и отреагировал падением курса акций ДТЭК на 11%. Репутационные потери Ахметова от такого заявления еще предстоит оценить. Такой ход власти уже гораздо серьезнее по сравнению с задержкой долга.

Связать имя самого богатого украинца с преступными замыслами страны-агрессора — шаг достаточно смелый и рискованный. То, что он вызовет ответную реакцию у противника, достаточно предсказуемо. Однако такие заявления говорят о том, что сам президент настроен достаточно решительно.

На фоне неумолимого падения рейтинга команды Зеленского победа над олигархами, хотя бы в лице одного, но самого главного, практически обеспечивает второй президентский срок и дает шанс войти в историю Украины как президенту, сломавшему олигархическую систему страны.

Однако методы борьбы вызывают серьезное беспокойство как у оппозиции, так и в среде международных партнеров Украины. Борьба, которая основана не на четкой и законной процедуре, может привести к формированию авторитарного государства, во главе с лидером, обнуляющим свои сроки руководства при молчаливом согласии народа. В этой войне Владимир Зеленский либо выйдет победителем, либо проигрыш поставит крест на его дальнейшей политической карьере.

Главный олигарх

После победы на президентских выборах 2019 года Владимир Зеленский стал для Ахметова очередным президентом, с которым нужно будет договориться. Для главного бизнесмена страны задача не новая. Ринат Ахметов умел наладить отношения даже с теми, с кем был в разное время по разные стороны баррикад. Поговорка «бизнес и ничего личного» — как нельзя лучше характеризует его. Все так и было с Зеленским до лета 2021 года, пока их практически партнерские отношения не омрачил антиолигархический закон.

Попадание в реестр олигархов может негативным образом сказаться на имидже Ахметова в международном бизнес-клубе. Это повлечет за собой проблемы в кредитовании в международных банках, а для крупного бизнеса это критично. На сегодня кредитный портфель ахметовского холдинга СКМ составляет почти 6,5 млрд долларов. Поэтому не реагировать на антиолигархический закон президента он не может.

На сегодняшний день Ринат Ахметов не располагает сколько-нибудь значимой политической силой, как во времена президента Януковича. Официально он не связан ни с какой парламентской партией и сам не является депутатом Верховной Рады. Бизнес и благотворительность — основные интересы бизнесмена.

Ахметов позиционирует себя сейчас как крупный предприниматель, который готов откликнуться на призыв власти к участию в социальных или благотворительных проектах. Так, он с готовностью откликнулся на призыв власти к участию бизнесменов в покупке автомобилей для экстренной медицинской помощи и финансировании противоэпидемических мероприятий на сумму в 300 млн грн.

Такие своеобразные партнерские отношения сформировались еще со времен избирательной кампании 2019 года. Тогда медийные каналы Ахметова поддержали кандидатуру Зеленского. В политических ток-шоу сторонники нового кандидата всегда были главными персонажами. Все два года президентства каналы Рината Ахметова практически не реагировали на медийные скандалы, связанные с президентом и его партией. «Пандора-гейт» остался без внимания самых рейтинговых программ на каналах медиагруппы «Украина-24».

Все резко изменилось после подписания президентом антиолигархического закона.

Какие козыри в этой борьбе может использовать самый богатый человек Украины? Это прежде всего энергетическое давление в период отопительного сезона и медиаресурс. В этих сферах Ахметов сильнее Зеленского. Что и продемонстрировали последние события. Владимир Зеленский, как человек построивший успешную карьеру в медиа, которая и привела его на вершину политики, очень чувствителен к критике, идущей с экранов. Телевизор его породил, телевизор может его и погубить. Тем более, что пульт от этого телевизора сейчас в руках Ахметова.

Эффект разорвавшейся медиабомбы вызвал эфир программы «Свобода слова» на канале «Украина-24» по делу Вагнергейта. Выступление в прямом эфире руководителя операции и журналистов серьезно пошатнули рейтинг Зеленского. Впервые на всю страну прозвучало фактически обвинение в том, что в ближайшем окружении президента есть агенты России.

Теперь каналы медиагруппы Ахметова по критике действующей власти превзошли даже оппозиционный Прямой канал. Практически на каждый эфир политических шоу приглашаются бывшие члены президентской команды. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который не поддержал «антиолигархическую» борьбу президента, за что поплатился креслом, частый гость в студии.

Экс-министр МВД Арсен Аваков на специальном эфире канала «Украина-24» дал интервью, в котором публично подверг критике политику санкций СНБО и самого Зеленского. По его словам, решения принимались поспешно и далеко не всегда с соблюдением процедуры. Фактически бывший министр дал понять, что попасть под санкции довольно легко любому неугодному.

Однако не только «бывшие» и оппозиционные участвуют в эфирах. Привлечение «новых лиц», хорошо известных украинскому зрителю, таких как журналист Дмитрий Гордон и доктор Олег Комаровский, позволяют зайти на электоральное поле Зеленского. Еще совсем недавно и Комаровский, и Гордон были активными сторонниками президента и его команды, сейчас же ситуация изменилась, и недавние сторонники Владимира Зеленского волшебным образом прозрели.

Медиа-удары способны серьезно пошатнуть рейтинг власти. Ведь уже по декабрьским опросам, то есть после начала открытой медийной войны парламентский рейтинг партии «Слуга Народа» сравнялся, а в некоторых случаях даже уступает партии Порошенко «Европейская солидарность». Президентские рейтинги пятого и шестого тоже почти сравнялись. Более того Зеленский опередил своего предшественника по антирейтингу.

Сложно сказать, пойдут ли обе стороны конфликта до конца или предпочтут остановиться где-то на середине, договорившись, как это происходило всегда. Все-таки Ахметов больше бизнесмен и его больше интересует бизнес, а не война, и любые неудачные переговоры — это удар по его самолюбию.

Украинский интернет ресурс УП пишет, что, по данным их источников, близких к Ахметову, его сильно возмущает манера общения представителей ОП. Как утверждают источники, между Зеленским и Ахметовым состоялся разговор, квинтэссенцией которого можно считать следующий диалог:

— Вы понимаете, что я президент Украины?

— А вы понимаете, что я Ринат Ахметов?

Как сказал в своем интервью партнер Ахметова Вадим Новинский: «Никто не будет брать под козырек». Иными словами, с крупным бизнесом нужно договариваться, а не отдавать приказы.

Что эта война принесет простому украинцу?

Развернувшаяся медиа-война имеет свои плюсы. С одной стороны — повышенное внимание к действиям власти. Это должно выработать четкое понимание — любой промах будет вынесен в публичную плоскость и за него придется ответить. Это должно отрезвить представителей офиса президента, опьяненных тотальным контролем всех веток и уровней власти в стране.

Уже не будет игнора конфликтов, невыгодных власти. Прозрачность любых политических движений пресекает соблазн к установлению авторитарного режима, используя популизм и большой политический ресурс. С другой стороны — аппетиты монополистов точно так же будут укорочены, и это хорошо, так как бизнес не может быть над законом и правила должны работать для всех игроков одинаково.

Пока борьба власти и денег приносит народу только занимательное шоу в вечернем прайм-тайме и тревогу по поводу возможного срыва отопительного сезона. Народ живет своими проблемами. Их больше заботят тарифы и ковид. Борьба с олигархами для них только в телевизоре. Если победу одержит президент и ему таки удастся избавить страну от кланов-монополистов, страну ждет полное экономическое переформатирование.

Как это отразится на уровне жизни населения — сказать сложно. Всегда остается риск, что на место старой гвардии придут новые, более активные, и не факт, что лучше. Ведь, по опросам, уже сейчас более половины украинцев считают олигархом и самого Зеленского. У него есть медийное влияние (через государственные каналы «Рада» и «Дом»), есть капитал, есть полнота власти. Разве что нет монополий.

Если условную победу одержит Ахметов, то это будет означать, что олигархат в Украине надолго, если не навсегда. Поскольку такого уровня концентрации власти не было ни у кого за всю историю Украины. И уже точно не будет. Сейчас есть историческое окно возможностей по переформатированию экономики страны. Если президент с абсолютной властью не сможет этого сделать, то это не сделает и любой другой президент после Зеленского.

Следует также учитывать, что любая война — это дорогое удовольствие, а успешный бизнесмен стремится расходы включить в стоимость товара или услуг. Другими словами, убытки Ахметова будут восполнять сами украинцы. Но если победит президент, то он рискует сам стать авторитарным правителем и новым главным олигархом.

Ланселот, убив Дракона, рискует сам стать Драконом. Поглотив Ахметова, Зеленский с легкостью сможет истребить и Коломойского, и Пинчука, и Фирташа. А дальше у него уже не будет преград для тотального медийного доминирования, которое в условиях Украины легко трансформируется в электоральное.

Для рядового украинца тут нет ситуации win/win. Это игра с нулевой суммой. Даже оптимальный вариант вроде кромсания друг друга несет угрозы. Со стороны Ахметова это оплата украинцами его затрат на войну. Со стороны Зеленского — риск уничтожения государственных институтов во времена, когда под твоей границей 100 тысяч вражеских солдат, жаждущих твоей земли.