Дипломатическое ведомство Турции отреагировало на ситуацию с принудительным выселением палестинской семьи Салихийе из их дома в квартале Шейх-Джаррах, который находится в оккупированном Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает «Анадолу». Дом Салихийе ранее был снесен по приказу военных сотрудниками местного муниципалитета, а его жителей задержала полиция.

В заявлении МИДа Турецкой Республики говорится, что действия Израиля, которые приводят к выселению и перемещению палестинцев в Шейх-Джаррахе и других частях оккупированных территорий, противоречат международному праву и правам человека. Односторонние действия Израиля нарушают демографический и правовой статус Иерусалима, подрывают видение урегулирования в соответствии с принципом создания двух государств и основу для прочного мира, указало ведомство.

TRT на русском неоднократно писал о сносе палестинских магазинов и домов израильскими военными и чиновниками. Летом прошлого года почти 1,5 тыс. человек из иерусалимского района Сильван столкнулись с принудительным выселением. Тогда для разгона мирных палестинцев полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщалось как минимум о 13 раненых в квартале Аль-Бустан. До начала волнений израильские силы полностью окружили этот район и снесли мясную лавку Аль-Халила, так как, по их словам, магазин был построен без разрешения.

В декабре главы христианских церквей Иерусалима предупреждали верующих о нарастающей угрозе со стороны радикальных израильских группировок. Их цель — изгнать христиан «не только из Иерусалима, но и со всей Святой земли, уничтожив все следы христианской цивилизации», говорилось в заявлении.