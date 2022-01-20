C 1 февраля в России вырастут цены на сладости, причем подорожает все — от халвы до «Нутеллы». Крупные производители предупредили, что стоимость некоторых изделий возрастет сразу на четверть. Однако Минсельхоз утверждает, что массового подорожания кондитерской продукции не предвидится. Он, хоть и признает, что у производителей увеличились издержки, но обещает сдержать резкий рост цен. И ключевое слово здесь, видимо, «резкий». Потому что в 2021-м продовольственная инфляция уже оказалась рекордной за 6 лет и только по официальным данным достигла 10,6%.

Если цены на продукты продолжат расти, то российским властям, возможно, придется ввести продуктовые карточки, заявил в середине января научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. «Это позор» и «Назад в СССР» — отреагировали пресса и общественность.

Бедные беднеют…

Чтобы понять, что цифры грядущего подорожания только в сладком «секторе» серьезные, достаточно изучить статистику. Росстат подсчитал, что с 2019-го по 2021-й, то есть за три последние года, цены на шоколад в среднем увеличились на 18%, на шоколадные конфеты — на 19%, прочие кондитерские изделия подорожали на 20%.

Также стало известно, что цены на несетевую розничную продукцию официально всего за год выросли на 10,6%. И это абсолютный «рекорд» за последние пять лет. Хотя альтернативная оценка дает еще более страшные цифры — 17,6%, которые наблюдались в декабре, и даже 30%, согласно опросам Центробанка.

Показательно и то, что самыми подорожавшими продуктами оказались пельмени и сосиски. Выросла в цене и другая доступная простым россиянам еда. По данным портала «Капитал страны», плодоовощная продукция стала дороже на 19,38%, мясо курицы — на 18,5% (охлажденные и мороженые куры — на 31%), куриные яйца — на 26%, капуста — на 110%, картофель — на 70%, морковь — на 30%, гречка — на 23%, макароны — на 12%. Издание также напомнило, что каждый второй россиянин живет менее чем на 27 тысяч рублей в месяц.

Власти вновь признали ошибку

Продовольственная инфляция — для бедных россиян одна из основных проблем, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это понимают и власти.

Еще в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала: если не снизить инфляцию немедленно, пострадают самые незащищенные жители страны, потому что от роста цен страдают прежде всего малоимущие. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, инфляция бьет по нему в первую очередь», — поясняла она.

В декабре президент России главной проблемой для россиян также назвал именно рост цен и потребовал от ЦБ до конца 2022-го снизить инфляцию до 4%. Однако аналитики сразу отметили, что для остановки роста цен правительству понадобится нечто экстраординарное — например, карантин, рекордный урожай или сильное укрепление рубля.

Между тем первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил прямо: рост цен на продовольствие в 2022-м ускорится. На это же указывает плохой урожай в стране. Власти даже признали, что ошиблись с прогнозами по росту цен. Никто из чиновников не «угадал» уровень инфляции. Даже Центробанк делал пять попыток и все мимо: так, в начале 2021-го он прогнозировал всего 3,7%, в июле — уже 6,2%, а в октябре — оптимистично 7,9%.

Как в Америке не будет

В связи с вышесказанным становится понятно, почему в России вновь подняли тему продовольственных карточек. Причем депутаты стали активно поддерживать эту идею, а эксперты успокаивать народ.

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — пояснил представитель РАН Руслан Гринберг. И пресса на это отреагировала бурно. «Позор» выносился в заголовки. «Назад в СССР» стал основным прогнозом ближайшего будущего страны.

Экономист, глава направления стратегического и макроэкономического анализа в аудиторско-консалтинговой компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев также придерживается мнения, что риск от введения карточной системы в России слишком велик. И при его принятии однозначно следует учитывать реакцию потребителей. «Тут есть очень важный психологический фактор, которого нет за рубежом. Но в России он очень важен. Потому что это будет воспринято как «вот, дошли до продовольственных талонов». Люди зрелого возраста помнят и 90-е годы, и послевоенные годы. И невозможно представить, что через много лет мы вновь к этому придем», — объяснил Николаев свою позицию. Он отметил, что современная экономика — это «экономика настроений». Поэтому введение карточек общество воспримет как серьезнейший сигнал о том, что «все очень плохо».

В результате потребительское поведение начнет диктовать людям «срочно закупаться!», что в свою очередь приведет к повышенному спросу, а значит, к стимулированию инфляции. «С одной стороны, закупиться всем необходимым, с другой — перестать тратить деньги и начать экономить. И получается палка о двух концах: не будет экономического роста — не будет и возможности помогать малоимущим», — добавил эксперт.

Тем более, как в Америке, где food stamps существуют уже много десятилетий, в России с талонами на еду у нас не получится, предполагает журналист «Свободной прессы» Сергей Аксенов: грызня «за подряды» и проверяющие все под корень изведут.

Дойдет ли помощь до адресатов?

При этом немало экспертов уверены, что та же историческая память, связанная с талонами на еду, — надуманная проблема. Представитель НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Секрету фирмы»: «Поверьте мне, те, кто будет получать эти карточки, будут только благодарны и скажут спасибо». Но при этом эксперт напомнил, что «в конце концов, есть другие маневры» для помощи нуждающимся. Например, в России можно снять с малоимущих людей налоги: «Почему медсестра из глубинки, получая минимальный МРОТ в размере 13 000 рублей, должна еще платить 13% с нее?» — задается вопросом Остапкович.

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который поддержал идею введения продуктовых карточек для малоимущих россиян и обещал настаивать на принятии соответствующего закона, вообще считает, что такая мера поможет не только тем, кто «еле сводит концы с концами». «Это еще и поддержка отечественного производителя, торговли, поддержка потребительского спроса, без которого невозможен экономической рост. Наконец, это поддержка нашей национальной платежной системы», — пояснил Миронов.

Кстати, об идее вернуть продуктовые талоны впервые заговорили в 2015-м. В 2017-м Минпромторг даже оценил ее реализацию в 200–300 млрд рублей ежегодно. Однако дальше события развивались занимательно. Уже через полгода в Минфине заявили, что не планируют тратить деньги на продуктовые талоны минимум до 2020-го. И тем не менее в 2018-м министерство подсчитало, что в такой помощи в России нуждаются около 16 млн человек, сейчас, по предположению Георгия Остапковича, 17 млн человек.

В 2020-м, в первую волну коронавируса, которая сильнее всего ударила по карману простых россиян, бизнес снова предложил Минпромторгу вернуть продуктовые карточки. Участники рынка указывали, что их нужно раздавать самым бедным гражданам — с мая по декабрь, и посчитали, что на эти цели нужно порядка 800 млрд рублей. Тогда талоны на 10 000 рублей смогли бы ежемесячно получать 10 млн россиян. Однако в правительстве заверили, что идея внедрения продовольственных талонов не обсуждается.

Тем не менее в ноябре 2021-го в Ростовской и Владимирской областях, а также в Санкт-Петербурге начали выдавать продуктовые карты многодетным, неполным семьям, матерям-одиночкам и семьям с детьми-инвалидами.

«Фас» от ФАС

«Многое зависит от того, как будет реализована идея поддержки людей. Дьявол всегда кроется в деталях», — рассуждал на эту непростую тему еще в октябре президент НП «Гильдия маркетологов» Игорь Березин. По его мнению, если это будет тотальная поддержка, например, всех пенсионеров, то это будет хорошо для них и для тех, кто им продает товары повседневного спроса. «Но это приведет к дальнейшему повышению цен. Собственно, нынешний ценовой скачок и в России, и в Европе, и в США связан именно с тем, денег стало больше, а товаров больше не стало. Возник дефицит, цены выросли, — рассказал эксперт. — Мы, Россия, все-таки часть мирового хозяйства».

Похожей мыслью объясняют нынешнее подорожание и крупные производители. Источник «Известий» отметил, что действительно за последний год в том же кондитерском деле сильно подорожало сырье: на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа — более чем на 50%. Также увеличилась стоимость других издержек: например, деревянные паллеты подорожали более чем на 75%.

При этом Федеральная антимонопольная служба фактически запретила ритейлерам публичные высказывания о грядущем росте цен. Об этом сообщили «Газете.Ru» главы компаний и отраслевых союзов. «Публично мы теперь можем давать прогнозы и оценки, основываясь только на данных «Росстата» и других официальных источников. Можно оценивать ситуацию с ценами, которая уже случилась, то есть говорить о ценах задним числом, но прогнозы фактически запрещены. А еще можно без последствий говорить о снижении или стабилизации цен, но только не о повышении», — рассказал глава одного из агрохолдингов.

В ФАС заверили, что лишь предупреждали участников рынка об ответственности за заявления, которые могут нарушать антимонопольное законодательство. А на официально сайте ведомства уточнили: прогнозы роста цен «способствуют ажиотажному спросу на продукцию» и «необоснованному росту цен».

Как бы то ни было, предписания регулятора все стараются выполнять. «ФАС может запросто найти повод выписать 50 тысяч рублей штрафа, и платить придется не компании, а лично», — отметил изданию участник агрорынка. Однако, как стало известно «Газете.ру», рекомендации, больше похожие на указания, не делиться прогнозами роста цен в последние месяцы получали руководители ряда отраслевых союзов – молочного, плодоовощного. Очевидно, что это способ борьбы власть имущих с инфляцией, но способ неэффективный.

«Бороться с инфляцией можно, только расширяя производство товаров и услуг, увеличивая предложения и усиливая конкуренцию. Когда предложение немного избыточно и игроков много, чтобы они друг с другом не договаривались, это ведет к относительному снижению цен в пересчете на среднюю зарплату или пенсию. Государство могло бы стимулировать расширение производства наиболее значимых продуктов, — заключил президент «Гильдии маркетологов» Березин и добавил: — К сожалению, оно это делало неуклюже». Возможно, этим и объясняются странные предписания, вытащенные из старой памяти меры, а также в целом нелогичное поведение власти.