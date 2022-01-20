На Всемирном экономическом форуме канцлер Германии Олаф Шольц напомнил российским властям о пользе сотрудничества с Западом и заявил, что «сила в правде», сообщается на сайте немецкого правительства.

Канцлер отметил, что ФРГ привержена территориальной целостности Украины. «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде (right makes might), а не наоборот», — заявил он. В России эта фраза известна как цитата из фильма «Брат-2».

Москва понимает, что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», убежден Шольц. По его словам, Германия прилагает усилия для поддержания диалога с Россией на международных площадках. Однако говорить о результатах дипломатических усилий пока рано, считает политик.

В своем выступлении Шольц заявил, что Россия осведомлена о «решимости Германии». За несколько дней до этого глава немецкого МИД Анналена Бербок посетила Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили российские предложения по безопасности к США и НАТО, а также ситуацию в Украине. Бербок также встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вашингтон ранее выражал опасения по поводу отношений России и Германии, которая может не поддержать западных партнеров при вторжении России в Украину, писалTRT на русском. Визиты Бербок в Украину и Россию состоялись на фоне развертывания российских войск на границе с Донбассом и предъявления в ультимативной форме НАТО юридически закрепить гарантии безопасности в Европе.