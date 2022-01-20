На территории Узбекистана будут построены три новые солнечные фотоэлектростанции (ФЭС), за их возведение отвечает компания Masdar из ОАЭ. Они будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года, президент Шавкат Мирзиёев подписал необходимые документы. Еще одну фотоэлектростанцию построит нидерландская компания Phanes Energy Holding III B.V. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

Одна станция мощностью 456,6 МВт появится в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, две ФЭС мощностью по 220 МВт будут построены в Галляаральском районе Джизакской области и в Каттакурганском районе Самаркандской области. Фотоэлектростанция мощностью в 200 МВт также появится в Нуратинском районе Навоийской области. Таким образом, общая мощность новых электростанций превысит 1,1 тысяч МВт.

«Благодаря высокому КПД установок за 1 год будет сэкономлено 2,4 млрд кубометра природного газа. За счет сэкономленного природного газа за 1 год будет выработано 14,0 млрд кВт*ч электроэнергии», — сказано в сообщении министерства.

В Узбекистане еще 2,2 тысяч МВт дополнительной мощности будут получены благодаря усилению Навоийской и Талимарджанской теплоэлектростанций и Ташкентской теплоцентрали.

Ожидается, что в следующем году на Ташкентской ТЭЦ запустят работу двух газовых турбин мощностью 32 МВт каждая, а еще через год будут построены две парогазовые установки общей мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС.