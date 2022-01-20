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Россия перебросила к границе с Украиной разведывательно-ударные вертолеты
У границы с Украиной замечены новые российские разведывательно-ударные вертолеты КА-52 «Аллигатор». По данным Минобороны России, новейшая авионика и усовершенствованные боевые штурмовые системы позволяют вертолетам вступать в бой в любое время суток и в любых погодных условиях. #trtнарусском #Россия #КА52 #Аллигатор
Россия перебросила к границе с Украиной разведывательно-ударные вертолеты / Others
20 января 2022 г.
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