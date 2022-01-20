В рейтинге стран-потребителей игрового контента Россия заняла пятое место, наверху списка оказались Китай, США, Южная Корея и Япония, передают РИА «Новости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

«При этом Россия пока отстает от большинства стран-лидеров по темпам формирования нового контента в этой сфере, что создает предпосылки к развитию индустрии в стране», — говорится в исследовании.

В компании подвели итоги прошлого года, и за 2021 объем мирового рынка игр значительно вырос и достиг рекордных показателей — $175 млрд. По прогнозам аналитиков, эти цифры будут увеличиваться на 10 процентов каждый год. Кроме того, цена акций компаний игровой индустрии выросла от 22% до 39%, а расходы американцев на игры превысили 75%.

«Приобретение репутации в играх и киберспорте может оказаться не менее важно для имиджа страны, чем нахождение на переднем крае науки и спорта, — партнер и управляющий директор BCG и один из авторов отчета Дэвид Панханс (его слова цитирует Forbes). — Для крупных компаний и капитала игры представляют новые возможности для взаимодействия с их брендами, а также для новых инвестиций».

Успех стран, которые стремятся поддержать этот рынок, зависят от нескольких факторов, заявили в BCG. Помимо прочего, это финансовая поддержка молодых геймеров, создание необходимой им инфраструктуры, правового регулирования и инвестиций в образование этих специалистов.