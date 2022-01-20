Российских военных продолжают перебрасывать из регионов Сибири и Дальнего Востока на территорию Беларуси и к российско-украинской границе, говорится в совместном расследовании Conflict Intelligence Team и «Радио Свобода».

17 января президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022», которые должны состояться в феврале на территории Беларуси. Российская военная техника, которую авторы расследования обнаружили на видеороликах в социальных сетях, действительно постепенно прибывает на территорию Беларуси — но только часть ее следует к заявленным для учений полигонам. Остальная техника остановилась на полпути под Гомелем — в районе, который находится всего в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90 километрах — от Киевской. Авторы расследования изучили комментарии, оставленные под роликами с передвигающейся в западном направлении российской военной техникой.

«За последнюю неделю в TikTok появилось несколько новых видео, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Записи отличает от других то, что они стали очень популярными в этой соцсети и собрали сотни комментариев. Практически в каждом втором из них родственники и друзья контрактников пишут об их отправке «в командировку» и «на учения». Большинство сообщает о том, что пунктом назначения является «Беларусь», другие пишут, что их знакомых и родных отправили «в Украину» или «на украинскую границу», — сказано в расследовании.

Из комментариев ясно, что многие матери и жены военнослужащих обеспокоены судьбой своих родных: десятки людей, которые пишут об отправке своих близких на запад, не скрывают, что опасаются начала войны России с Украиной. Эту обеспокоенность можно понять: в 2014 году многие военнослужащие, приезжавшие в Донбасс, узнавали о том, что находятся не на учениях, в самый последний момент, говорится в материале.

При этом отмечается, что комментарии могут служить лишь косвенным свидетельством в пользу версии об отправке военных в Украину или для войны с Украиной — жители Хабаровска, Биробиджана, Владивостока и других российских городов, у которых в семьях есть военные, точно так же смотрят телевизор и обсуждают новости, как и любые другие люди. Многие комментаторы, включая тех, кто ссылается на информацию от командиров подразделений, пишут об отправке не в Украину как таковую, а на украинскую границу — что не противоречит версии об учениях в Беларуси.

Указывается, что с Дальнего Востока на запад (в Россию или в Беларусь) перебрасываются части, без которых сложно представить себе полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ. Эти войска участвовали и в активной фазе конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах.

Кроме того, в комментариях под видео также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: «700 человек», «почти все контрактники», «сотни солдат». Кроме того, совместные российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев родные и близкие военных пишут, что командировка продлится 6-9 месяцев.

Это говорит о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной перебрасывают значительную часть личного состава, а не только технику, и что перебрасываемые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или на западе России на сравнительно долгий срок.