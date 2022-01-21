Кремль требует от Запада «железных, юридических гарантий» непринятия в Альянс Украины и Грузии, отказа от размещения американских войск и ядерного оружия в странах, вступивших в НАТО после 1997 года. На прошедших в Женеве, Брюсселе и Вене переговорах между Россией, США, НАТО и ОБСЕ соответственно Москва не добилась никаких результатов, кроме того, что ранее внеблоковые государства, такие как Швеция и Финляндия, начали вслух говорить о том, что они не отрицают возможности вступления в Альянс.

Обещали не расширяться

Тема о гарантиях невступления стран Восточной Европы довольно давняя, превратившаяся в российской политической повестке уже в определенный символ. Об этом постоянно говорят, повторяют из эфира в эфир, но толком сказать, кто кому чего обещал, могут далеко не все.

История уводит нас в конец 80-х. Перестройка, гласность, дружба Горбачева с Рейганом. Возникает идея воссоединения Германии. Именно при трехсторонних переговорах между США, ФРГ и СССР и возникает тема гарантий нераспространения НАТО.

Согласно одной из версий Горбачева, озвученной для российских СМИ, госсекретарь США Джеймс Бейкер предложил ему сделку — Москва отпускает ГДР и выводит оттуда свою армию и агентуру, дает возможность объединиться Германии, а в ответ на это США обещают не расширять НАТО на Восток.

Вопрос, что тогда подразумевали под «Востоком» — Восточную Европу или Восточную Германию, то бишь ГДР? Американцы и немцы утверждают, что последнее, а русские, что первое. Однако сам Горбачев в интервью уже немцам говорит, что ему никто ничего не обещал и вообще это все миф. Мол, тогда вообще существовал Варшавский блок и про НАТО в Восточной Европе не шло и речи.

Юридические гарантии

Помимо этой истории о якобы устных гарантиях, на момент падения Берлинской стены были в силе Заключительные Хельсинские соглашения о безопасности в Европе от 1975 г., согласно которым стороны (НАТО и Варшавский блок) декларировали уважение к праву третьих государств самостоятельно выбирать военный союз. Это значит, что США не могли давать никаких гарантий нерасширения на Восток, поскольку были связаны юридически обязывающими документами Хельсинского акта.

После распада СССР и образования 15 независимых государств свой двусторонний диалог начали новоиспеченные столицы. Россия подписала с НАТО основополагающий акт еще в 1997 году. Там среди прочего речь шла об уважении к свободному выбору третьих стран, фиксировались обязательства по консолидации усилий в архитектуре европейской безопасности без сфер влияния и отказ от права вето на действия третьих стран. Документ действителен до сих пор.

А поэтому чисто юридически МИД РФ не может сейчас требовать от НАТО гарантий по недопущению в Альянс Украины и Грузии, поскольку это противоречит принятыми самой Россией обязательствам.

Более того, довольно странно слышать требования от Москвы о письменных, юридических гарантиях, поскольку именно Кремль де-факто открыл ящик Пандоры в 2014 г. и ввел в международные отношения в качестве нормы отказ от собственных обещаний. Речь прежде всего идет о гарантиях безопасности Украины по Будапештскому меморандуму и территориальной целостности по ряду двусторонних соглашений между Киевом и Москвой, а также «Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной».

В отношении Грузии речь идет также о признании независимости, территориальной целостности в границах Грузинской ССР и так далее. Каких гарантий может требовать Россия, если сама не выполняет собственные обязательства?

Какие реальные цели преследует РФ?

Однако реальные причины всех этих требований вовсе не в безопасности российских границ. Крылатые ракетоносители долетают до Москвы из Эстонии быстрее, чем из гипотетического Харькова. Россия граничит со странами — членами НАТО: Норвегией, Эстонией, Латвией и Литвой. У нее совместная линия разграничения морских вод с США в Беринговом проливе, соприкосновение сфер влияния в Арктике с Канадой. Нельзя сказать, что со вступлением Украины и/или Грузии произойдет какое-то беспрецедентное окружение России войсками НАТО.

Общая сухопутная граница РФ составляет 22,5 тысячи километров. Из них на границы с государствами членами НАТО припадает лишь 1215 км, то есть около 5%. С Украиной и Грузией это будет еще плюс 2806 км, и в целом 17%.

На самом деле обеспокоенность вызвана не сколько безопасностью России, сколько возможностью сохранить/ восстановить сферу своего влияния на Киев и Тбилиси. Есть понимание, что НАТО в реальности не угрожает России. Судите сами — боевой контингент НАТО в Европе 3500 солдат, которым на развертывание нужно минимум 5 дней. Ну да, есть разговоры об увеличении их численности до 5000 солдат. И при этом более чем стотысячная армия РФ на границах с Украиной, в полном обмундировании и боевой готовности.

Пока Украина и Грузия не в НАТО, мыслит Кремль, они не смогут военным путем решить вопрос оккупированных территорий Донбасса, Крыма, Абхазии и Цхинвала соответственно. А значит остается политико-дипломатическое решение, и Кремль будет до конца настаивать на выгодных ему решениях, чтобы иметь возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику Киева и Тбилиси.

Но как только эти страны вступят в НАТО, они с легкостью смогут отвоевать свои территории по примеру Хорватии и ее знаменитой операции деоккупации «Буря». Так мыслит российский истеблишмент.

Однако что пример Хорватии, что недавний пример Азербайджана говорят о том, что для силовой деоккупации собственных территорий необязательно быть членом НАТО. Главное — это иметь мотивированных военных и модернизированную армию, а также союзников, которые просто своим существованием и мощью уже будут отпугивать противника.