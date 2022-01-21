НАТО в январе проведет масштабные военные учения за Северным полярным кругом. Об этом сообщается в твиттере американского представительства при НАТО. В маневрах Cold Response («Холодный ответ») примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран. О проведении учений Норвегия уведомила Россию еще в середине января.

От США в учениях будет участвовать авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В ордере — крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Вместе с ними находится норвежский фрегат HNoMS Fridtjof Nansen.

Сейчас АУГ находится в Восточном Средиземноморье. В конце прошлого года она должна была перебазироваться на Ближний Восток, но командование США отложило это решение из-за напряженности в Украине.

Последний раз авианосец США USS Harry S. Truman заходил в заполярные районы Норвежского моря в 2018 году, впервые после распада СССР. Тогда авианосец участвовал в учениях НАТО Trident Juncture.

Масштабность запланированных учений может повлиять на напряженность в Арктике и увеличить риски возможных просчетов и непреднамеренной эскалации, сообщил «Интерфаксу» посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Тревогу у российского ведомства также вызывает «интернационализация военной деятельности» в Арктике: в учениях принимают участие в том числе неарктические государства и страны, которые не являются участниками военных союзов.

Ранее представители НАТО заявляли, что будут демонстрировать готовность применить оружие против России при необходимости, о чем писал TRT на русском. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркивала, что Москва систематически нарушает воздушное пространство балтийских государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите.

Представитель немецкого ведомства также обвиняла Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе стран Евросоюза и Беларуси. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что европейским странам и США нужно развивать сотрудничество, чтобы быть более успешными в военной сфере.

Весной 2021 года CNN сообщал о том, что Россия уже несколько лет стремительно наращивает военное присутствие в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие. Страна старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся ото льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу в частности, говорилось в материале. CNN ссылался на новые спутниковые снимки Арктики, а также на высокопоставленных западных чиновников и экспертов.