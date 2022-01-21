ПОЛИТИКА
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NYT опубликовали видео авиаудара по мирным афганцам
The New York Times опубликовала кадры авиаудара в Афганистане 29 августа 2021. Журналисты смогли получить видео с дронов в ходе судебного процесса против Центрального командования США. Эту операцию Пентагон официально признал ошибкой. В результате нее погибли 10 мирных жителей, в том числе 7 детей. #NYT #пентагон #США #Афганистан #дрон #беспилотник #взрыв #удар #погибшие #ошибка #ответственность
дрон / Others
21 января 2022 г.
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