NYT опубликовали видео авиаудара по мирным афганцам

The New York Times опубликовала кадры авиаудара в Афганистане 29 августа 2021. Журналисты смогли получить видео с дронов в ходе судебного процесса против Центрального командования США. Эту операцию Пентагон официально признал ошибкой. В результате нее погибли 10 мирных жителей, в том числе 7 детей. #NYT #пентагон #США #Афганистан #дрон #беспилотник #взрыв #удар #погибшие #ошибка #ответственность