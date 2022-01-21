Минфин США ввел санкции против четверых украинских политиков из-за содействия России в дестабилизации Украины, сообщается на сайте ведомства.

«Названные лица действуют по указаниям российской ФСБ и поддерживают управляемые из России операции влияния, направленные против США, их союзников и партнеров, — говорится в заявлении. — Эти четыре лица играли ту или иную роль в российских глобальных кампаниях для дестабилизации ситуации в суверенных государствах для содействия политическим целям Кремля».

В американском Минфине также сообщили, что Вашингтон будет продолжать вместе с украинским правительством работать «для идентификации, разоблачения и прекращения дестабилизационных действий России».

Ограничения введены в отношении двух действующих депутатов Верховной Рады — представителей партии кума российского президента Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина и Тараса Козака. Козак является владельцем пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Как и Медведчук, Козак в Украине проходит обвиняемым по делу о госизмене.

Также под санкции попали экс-депутат Рады от «Партии регионов» Владимир Олейник и бывший замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины при президенте Викторе Януковиче Владимир Сивкович. Олейник — соавтор так называемых законов о диктатуре, принятых для подавления уличных выступлений 2014 года. После событий Евромайдана он уехал в Россию.

Введение санкций против украинских политиков связано с действиями российской разведки, которая получила указание вербовать действующих и бывших украинских чиновников, чтобы опереться на них во время оккупации российскими силами. Об этом также говорится в сообщении Минфина США. По данным американских спецслужб, Волошин, Козак, Олейник и Сивкович сотрудничали с российской разведкой и силовыми структурами.

Одновременно Минюст США выдвинул обвинения против гендиректора «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников белорусских спецслужб из-за посадки в Минске рейса авиакомпании Ryanair в мае 2021 года. Белорусов назвали причастными к «заговору с целью совершения акта воздушного пиратства». Сейчас обвиняемые находятся на свободе в Беларуси, однако США ожидает помощи партнеров, чтобы привлечь их к ответственности. В сообщении американского Минюста уточняется, что белорусам может грозить от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее американские власти ввели санкции против еще семерых украинцев, которых они обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США. Ограничения были введены, помимо прочего, против представителя партии «Слуга народа» Александра Дубинского, экс-депутата Александра Онищенко, экс-прокурора Константина Кулика, а также против бывшего сотрудника украинского посольства в США Андрея Телиженко, который помогал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию против Джо Байдена.