«Росатом» и представители киргизских властей договорились о сотрудничестве в постройке атомной электростанции малой мощности на территории республики. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций «Росатома». Стороны подписали соответствующий меморандум во время всемирной выставки «Экспо-2022».

АЭС малой мощности будет построена на базе реакторной установки РИТМ-200Н, сказано в документе. В меморандуме также прописано содействие «Росатома» в развитии ядерной инфраструктуры республики и совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала в разных областях мирного использования атомной энергии.

«Сооружение подобной атомной станции в Киргизии будет не только способствовать энергонезависимости страны, но и повлияет на качество жизни населения и развитие научно-технического потенциала всего региона Центральной Азии», — сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В конце 2021 TRT на русском писал о переговорах по строительству АЭС, которые ведет с «Росатомом» Казахстан. Тогда глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов называл одним из главных трендов в развитии республики декарбонизацию и уход от энергетики «на угле». Он отмечал, что к 2030 году Казахстан планирует на 15% снизить объем выбросов углекислого газа, а к 2060 году — стать углеродно нейтральным.

О планах построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям еще в 2019 году на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым говорил президент России Владимир Путин. Он называл этот проект в планах расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере. Свое предложение Путин повторил в сентябре 2021 года на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.