Американский Госдеп привел примеры российской дезинформации по украинским властям и ситуации в стране. Они опубликованы на сайте ведомства под заголовком «Факты против фикции» (Facts vs Fiction).

«Такие меры направлены на то, чтобы заставить западные страны поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт, и убедить граждан России в необходимости российских военных действий в Украине», — считают в Госдепе.

Перечень сообщений, которые в США считают российской дезинформацией, ведомство сопроводило своими комментариями.

Так, дезинформацией в Госдепе назвали информацию России о том, что это западные страны подталкивают Украину к конфликту. По версии американских властей, это российские власти спровоцировали нынешний кризис в стране, разместив более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, при этом никаких военных действий на украинской стороне границы не проводилось.

Также дезинформацией является утверждение, что США планировали химические атаки в Донбассе, говорят в Госдепе. Вашингтон напоминает, что США и Россия являются участниками Конвенции по химическому оружию, и в соответствии со своими обязательствами по этому соглашению Штаты не применяют химическое оружие.

Дезинформацией в США посчитали и распространенное Россией сообщение о том, что развертывание боевых сил на границе с Украиной — это просто передислокация войск на ее собственной территории. Передислокация более 100 тысяч российских военных, «включая закаленные в боях боевые силы и наступательные вооружения без правдоподобного и безобидного объяснения, к границам страны, в которую Россия ранее вторглась и до сих пор оккупирует местами, — это не просто ротация войск», указывает Госдеп.

Также неправдой дипведомство США назвало информацию о том, что западные страны избегают решения проблемы Украины дипломатическим путем и сразу переходят к санкциям. В США заверили, что Штаты и их партнеры «ведут интенсивную дипломатию для разрешения этого кризиса, в том числе напрямую с российским правительством».

Указанная дезинформация, в частности, распространяется российскими СМИ RT и Sputnik, указали американские власти в докладе «Роль RT и Sputnik в российской дезинформации и системе пропаганды». Эти СМИ, по мнению Госдепа, «не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ».