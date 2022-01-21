Немецкие археологи из государственного ведомства по охране памятников Берлина во время раскопок обнаружили старейшую улицу в городе, пишет Deutsche Welle.

Находка была сделана на глубине примерно 2,5 метров, сообщает Morgen Post. Улица, расположенная неподалеку от рынка Молькенмаркт, представляет собой трехслойный настил из дубовых, сосновых и березовых бревен.

Деревья, использованные для настила, были подвергнуты дендрохронологическому анализу, в результате которого было установлено, что они были срублены в районе 1238 года. Глава ведомства по охране памятников Маттиас Вемхофф назвал находку настоящей сенсацией.

«Я очень удивлен, что мы до сих пор, теперь уже в 2022 году, находим здесь подобные вещи. Это настоящая сенсация, я бы не подумал, что такое возможно», — заявил сенатор по вопросам культуры Клаус Ледерер.

Согласно одной из версий, деревянная улица могла хорошо сохраниться благодаря толстому слою торфа, который герметично укрывал доски. Однако научный руководитель раскопок Майкл Маллиарис утверждает, что в этом районе Берлина в XIII веке были построены мельничные дамбы из-за того, что уровень грунтовых вод был слишком высоким. После этого деревянный настил прикрыли камнями, которые и защитили настил от поступления кислорода, что позволило ему сохраниться в хорошем состоянии.

Раскопки в районе Молькенмаркт начались в 2019 году, перед реконструкцией подземных систем коммуникации и ремонтом проезжей части. Помимо старейшей улицы, ранее в том же районе были обнаружены средневековые и барочные подвалы, а также части электростанции конца XIX века.