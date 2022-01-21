Лавров рассказал о реакции США на требования РФ по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что Вашингтон подготовит для Москвы письменный ответ о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО. Пока что РФ услышала предварительную устную реакцию. Лавров также вновь заверил международное сообщество в миролюбивых намерениях Москвы в отношении Украины. #trtнарусском #Лавров #НАТО #Блинкен