ПОЛИТИКА
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Лавров рассказал о реакции США на требования РФ по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что Вашингтон подготовит для Москвы письменный ответ о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО. Пока что РФ услышала предварительную устную реакцию. Лавров также вновь заверил международное сообщество в миролюбивых намерениях Москвы в отношении Украины. #trtнарусском #Лавров #НАТО #Блинкен
Лавров / Others
21 января 2022 г.
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