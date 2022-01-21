ПОЛИТИКА
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В Совфеде призвали россиян не радоваться санкциям против олигархов
Россиянам не стоит радоваться санкциям против богатейших людей страны, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, применяются не в отношении конкретных лиц, а касаются всех без исключения россиян
В Совфеде призвали россиян не радоваться санкциям против олигархов
В Совфеде призвали россиян не радоваться санкциям против олигархов / Others
21 января 2022 г.

Р​оссиянам не стоит радоваться санкциям против богатейших людей страны, заявил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, применяются не в отношении конкретных лиц, а касаются всех без исключения россиян.

«Есть и лица, которых это касается индивидуально, им запрещают иметь счета в иностранных банках, осуществлять сделки, замораживать активы, но таких мало, человек 100-200. Все остальные санкции касаются каждого гражданина Российской Федерации. Наши граждане должны понимать, что, если санкции вводятся, то это не против Иванова, Петрова, Сидорова, это санкции в том числе и против каждого гражданина нашей страны. Хотя может кому-то кажется, что это не так. Против миллиардеров ввели санкции, некоторые радуются в принципе. Можно радоваться, наверное. Радуются те, которые вообще любят, когда у кого-то что-то плохо и против кого-то что-то допускают», — сказал он.

​​​​​​​Сенатор Елена Афанасьева заявила радиостанции, что надеется на смену тактики американцами.

​​​​​​​«Я надеюсь, что у них хватит благоразумия, чтобы не трогать отдельных граждан, потому что были заявления от некоторых польских политиков, что нужно наказывать всех, кто поддерживает президента Путина. Откровенно скажу, такие заявления крайне непрофессиональны. Большинство граждан поддерживает президента Путина в его внешней политике. Непонятно, почему, например, люди, которые занимаются творчеством, бизнесом, здравоохранением, образованием, если они поддерживают своего президента, своей страны, должны быть наказаны другой страной и не могут выехать. Мне кажется это неправильным, неверным. Такие санкции могут еще больший ущерб нанести нашим отношениям», — подчеркнула она.

На этой неделе член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс внес на рассмотрение американского парламента законопроект о санкциях против России, который затрагивает высокопоставленных российских чиновников, миллиардеров и политиков. Кроме того, Россию предлагается признать спонсором терроризма за поддержку сепаратистов в Донбассе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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