С начала января с территории России на оккупированную сепаратистами территорию Донбасса были тайно вывезены несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, сообщило Главное разведывательное управление министерства обороны Украины в Facebook.

Переброска осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом. Помимо танков, на оккупированную сепаратистами территорию поступило более 7 тысяч тонн топлива, боеприпасы (в том числе для артиллерийских систем и минометов) и другое вооружение. По данным украинской разведки, Россия также развернула сеть призывных центров, в которых осуществляется активный набор наемников, направляющихся в Донбасс.

В конце декабря в ГУР украинского Минобороны заявили о присутствии от 600 до 800 высоких военных чинов из РФ на оккупированной сепаратистами территории Донецкой и Луганской областей. Кадровые российские военные находятся на командных должностях 1-го и 2-го армейских корпусов российских оккупационных войск, подчеркнули разведчики.

В том же месяце из публикаций СМИ сталоизвестно о том, что профессиональные наемники, ветераны конфликта в Донбассе и жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей получают предложения об «оплачиваемой командировке». В частности, в Москве вербовщики пылись нанять 120 «россиян с боевым опытом», готовых отправиться в Донецк на три месяца.