Ресторан уроженца Узбекистана Шейна Шамансурова OSH Restaurant & Grill включен в топ-10 лучших в США в 2022 году по версии одного из крупнейших международных сервисов рекомендаций Yelp.

Расположенное в Нэшвилле, штат Теннесси, заведение предлагает посетителям блюда узбекской и ближневосточной кухонь, пишет «Фергана». Одним из самых популярных блюд является плов, посетители часто хвалят также манты из баранины, шашлыки и хумус.

Ресторан был открыт в конце 2020 года. Шамансуров говорит, что, вероятно, было бы разумнее запустить его, когда мир не был охвачен пандемией COVID-19. «Многие клиенты нам говорили: «Вы выбрали самое неудачное время для открытия ресторана», — сказал он в интервью Newschannel5.com.

Шамансуров рассказал, что продолжает дело своего отца, который работает в ресторанной индустрии 42 года. 90% посетителей OSH Restaurant & Grill никогда раньше не пробовали узбекскую кухню, и большинство из них становятся постоянными клиентами, добавил он.