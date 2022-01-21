ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Ресторан уроженца Узбекистана Шейна Шамансурова вошел в топ-10 лучших в США
Ресторан уроженца Узбекистана Шейна Шамансурова OSH Restaurant & Grill включен в топ-10 лучших в США в 2022 году по версии одного из крупнейших международных сервисов рекомендаций Yelp
Ресторан уроженца Узбекистана Шейна Шамансурова вошел в топ-10 лучших в США
Ресторан уроженца Узбекистана Шейна Шамансурова вошел в топ-10 лучших в США / Others
21 января 2022 г.

Ресторан уроженца Узбекистана Шейна Шамансурова OSH Restaurant & Grill включен в топ-10 лучших в США в 2022 году по версии одного из крупнейших международных сервисов рекомендаций Yelp.

Расположенное в Нэшвилле, штат Теннесси, заведение предлагает посетителям блюда узбекской и ближневосточной кухонь, пишет «Фергана». Одним из самых популярных блюд является плов, посетители часто хвалят также манты из баранины, шашлыки и хумус.

Ресторан был открыт в конце 2020 года. Шамансуров говорит, что, вероятно, было бы разумнее запустить его, когда мир не был охвачен пандемией COVID-19. «Многие клиенты нам говорили: «Вы выбрали самое неудачное время для открытия ресторана», — сказал он в интервью Newschannel5.com.

Шамансуров рассказал, что продолжает дело своего отца, который работает в ресторанной индустрии 42 года. 90% посетителей OSH Restaurant & Grill никогда раньше не пробовали узбекскую кухню, и большинство из них становятся постоянными клиентами, добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us