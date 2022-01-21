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Трем москвичкам предъявили обвинение из-за фотосессии на фоне мечети
Участницам фотосессии с обнаженной моделью на фоне Московской соборной мечети предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ), их отпустили под подписку о невыезде
Трем москвичкам предъявили обвинение из-за фотосессии на фоне мечети
Трем москвичкам предъявили обвинение из-за фотосессии на фоне мечети / Others
21 января 2022 г.

​​Участницам фотосессии с обнаженной моделью на фоне Московской соборной мечети предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ), их отпустили под подписку о невыезде, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Следствие пришло к выводу, что женщины 19, 20 и 40 лет своими действиями «преследовали цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней», а также выражали явное неуважение к окружающим «в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации. В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента», — отмечается в пресс-релизе СК по Москве.

Однако следователи считают, что с учетом переписки между ними их целью было «введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков».

«Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий», — подчеркнули в СК. Сейчас женщины отпущены под подписку о невыезде, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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