В Тихуане пьяная женщина отправила машину со своими детьми в кювет

Автолюбительница в состоянии алкогольного опьянения сначала врезалась в другую машину, а потом вышла проверить последствия и забыла поставить автомобиль на стоячий тормоз. В результате авто вместе с тремя сидящими внутри детьми уехало прямо в яму. По факту случившегося началось расследование. Сообщается, что дети не пострадали. #trtнарусском #мексика #алкоголь #автомобиль #происшествие #ЧП