ПОЛИТИКА
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Каким будет ответ США в случае вторжения РФ в Украину?
США готовы быстро отреагировать на агрессию против Украины. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. В своей речи Блинкен вновь отметил, что США всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. И выразил надежду на разрешение ситуации дипломатическим путем. #Блинкен #США #Украина
Каким будет ответ США в случае вторжения РФ в Украину? / Others
23 января 2022 г.
Истории
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