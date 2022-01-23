Каким будет ответ США в случае вторжения РФ в Украину?

США готовы быстро отреагировать на агрессию против Украины. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. В своей речи Блинкен вновь отметил, что США всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. И выразил надежду на разрешение ситуации дипломатическим путем. #Блинкен #США #Украина