НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на сайте альянса.

Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск под командованием НАТО.

Нидерланды в апреле направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также введут корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза, отмечается в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Джо Байдена может послать в европейские страны до 5 тысяч американских военных, а также корабли и авиацию. Это решение связано с опасениями по поводу возможного вторжения России в Украину, сообщили источники издания.

Планы по расширению военного присутствия в европейских странах обсуждались в субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции Байдена Кэмп-Дэвид. В ходе нее высокопоставленные американские чиновники предложили президенту несколько вариантов действий. Один из них предусматривает возможность в десять раз увеличить количество американских военных в Европе в случае ухудшения ситуации с Украиной. Окончательное решение Байден должен принять уже на этой неделе.

Это решение американских властей станет «поворотным моментом» для администрации Байдена, которая ранее занимала сдержанную позицию в отношении Украины, пишет NYT. США боялись спровоцировать Россию, однако переговоры между представителями Москвы и Вашингтона не принесли результатов. Поэтому Белый дом решил ужесточить свою стратегию по ситуации на Украине.

Ранее Байден уже допускал, что США увеличит военное присутствие в Польше и Румынии в том случае, если ситуация будет ухудшаться.

Хотя Россия отрицает подобную возможность, власти западных стран неоднократно допускали ее вторжение на территорию Украины. Представители США и европейских стран в связи с этим грозили Москве санкциями и сообщали о поставки боеприпасов Киеву. Ранее Госдеп опубликовал примеры, как считают американские власти, дезинформации, которые Россия распространяет, чтобы убедить своих граждан в необходимости вторжения в Украину, писал TRT на русском.

Несколько дней назад украинская разведка сообщила о передислокации танков из России в Донбасс. По данным СМИ, переброска военной техники началась с начала 2022-го, на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса были также вывезены самоходные артиллерийские установки, более 7 тысяч тонн топлива, боеприпасы. Также Россия развернула сеть призывных центров, в которых осуществляется активный набор наемников для отправки в Донбасс.