США отправили в Украину 170 тонн военной помощи

В Украину прибыли две партии военной помощи из США весом 90 и 80 тонн. Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Киеву дополнительных $200 млн для усиления обороноспособности на фоне эскалации напряженности на границе с Россией. В 2021 году такая поддержка составила $650 млн. #trtнарусском #Украина #США #помощь