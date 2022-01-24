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США отправили в Украину 170 тонн военной помощи
В Украину прибыли две партии военной помощи из США весом 90 и 80 тонн. Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Киеву дополнительных $200 млн для усиления обороноспособности на фоне эскалации напряженности на границе с Россией. В 2021 году такая поддержка составила $650 млн. #trtнарусском #Украина #США #помощь
США отправили в Украину 170 тонн военной помощи / Others
24 января 2022 г.
Истории
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