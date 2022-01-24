Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), которое входит в холдинг «Ростеха» «Росэлектроника». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

ЦНИИ ЭИСУ — разработчик софта для Минобороны. Компания, помимо прочего, разрабатывала операционные системы семейства «Рассвет» и «Заря» и робототехнику для нужд министерства. У ЦНИИ также более 20 патентов на ОС, геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных. После банкротства разработки и полученная в их результате интеллектуальная собственность института будут переданы профильным предприятиям «Росэлектроники», сообщили в холдинге.

При этом имущественный комплекс на участке площадью 3,1 тыс. квадратных метров будет выставлен на открытые торги в интересах кредиторов. После проведения торгов особняк может перейти кредитору, перед которым у НИИ была наибольшая задолженность — к концерну «Созвездие», который также является частью «Росэлектроники». Долг института перед ним составляет порядка 1,6 млрд руб.

Долги есть и у самого концерна «Созвездие»: летом 2021 года Минобороны пыталось взыскать 14,5 млн руб. неустойки по контракту обслуживания единой системы управления тактического звена для реализации концепции «сетецентрической войны». Ведомство проиграло этот суд и подало апелляцию.

ЦНИИ ЭИСУ был основан в 1969 году, а в 2014 вошел в «Ростех». В 2018 году началось дело о банкротстве предприятия, его долги составляли 3,57 млрд руб. Позже была введена процедура наблюдения, в рамках которой ЦНИИ продолжало работать по госконтрактам, два из которых завершили в 2020 году — для Минэкономики (на 18 млн руб.) и для Минобороны (на 16 млн руб.).

Ранее TRT на русском писал, что организацией и проведением ежегодного международного военно-технического форума Минобороны «Армия» занимается компания «Международные конгрессы и выставки», чье руководство — давние знакомые жены министра обороны России Ирины Шойгу. В 90-х, когда нынешняя жена министра активно занималась бизнесом, руководитель и совладелец «МКВ» Евгений Андрианов работал под ее началом. С ней вели бизнес и другие нынешние и бывшие менеджеры «МКВ».