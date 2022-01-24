Дело на криминального авторитета Мудариса Тартыкова, известного под кличками «Мандарин» и «Миха-медведь», было заведено до Нового года, сообщил URA.ru представитель общественного движения «Комитет по борьбе коррупцией» Роман Пронин.

«Перед Новым годом, 31 декабря, Тартыкову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также в отношении него возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство), — рассказал он. — Такая информация содержится в ответе ГУ МВД России по Кемеровской области на наше обращение».

Уголовное дело о вымогательствах в Юрге (Кемеровская область) также возбуждено в отношении еще трех человек. Они, как и Тартыков, были задержаны 30 декабря. Незадолго до этого URA.ru опубликовало расследование о банде жителей города Юрга, обложившей данью военнослужащих близлежащего гарнизона. «Данью» были обложены не только рядовые солдаты, но и ветераны войны в Сирии. «Тартыков с приятелями регулярно дежурили на автомобиле возле дома [одного из ветеранов] и угрожали семье офицера, — сообщает издание. — Вымогатель публично хвастался, что ему платили многие военные, регулярно командировавшиеся в Сирию, такие у него были на особом счету и нередко после командировки отдавали ему крупные суммы денег».

Деньги на счет мафии поступали ежемесячно. Речь шла о крупных суммах: так, у одного из офицеров Тартыков вымогал 30 тыс. руб. Авторитет запугивал военных и угрожал им и их семьям своими связями в правоохранительных органах, где, по его словам, «у него все схвачено».

Жаловаться на происходящее было некому, отметила в разговоре с журналистами глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб. «Поскольку вымогательством занимаются гражданские лица, то это уже не попадает под военную юрисдикцию, а в правоохранительные органы у военных обращаться не принято, — пояснила она. — Считается, что выносить сор из избы неправильно, фактически военные остаются наедине со своими проблемами, ведь они не могут обратиться ни к командованию, ни в правоохранительные органы».

Ранее TRT на русском писал о попытках российских военных купить командировки в Сирию, которые они оплачивали взятками знакомому юристу. Военнослужащие хотели попасть в «горячую точку», так как каждому побывавшему в Сирии присваивается статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами так называемых ветеранских, дополнительным отпуском 15 суток, повышенным денежным довольствием, в том числе командировочными в валюте с сохранением выплат в России.