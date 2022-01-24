Молодые тиктокеры зарабатывают больше генеральных директоров крупнейших американских корпораций, сообщает The Wall Street Journal. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав доходы семи наиболее высокооплачиваемых блогеров из списка Forbes (туда не попали музыканты, актеры и прочие знаменитости, у которых есть аккаунты в соцсети TikTok).

Топовые блогеры в 2021 году в общем заработали $55,5 млн, притом что все они моложе 25 лет. Самый большой доход среди тиктокеров оказался у 17-летней Чарли Д`Амелио (133 млн подписчиков): она в прошлом году заработала $17,5 млн (журналисты сравнили ее заработок со средней зарплатой топ-менеджеров компаний из списка S&P 500, которая в 2020 году составила $13,4 млн). Она заработала больше, чем Даррен Вудс из Exxon Mobil (15,6 млн долларов), Кевин Джонсон из Starbucks (14,7 млн долларов), Эд Бастиан из Delta Air Lines (13,1 млн долларов) и Крис Кемпчински из McDonald's (10,8 млн долларов).

Однако говорить, что все гендиректора зарабатывают меньше блогеров, несправедливо. Так, в 2020 году доход главы Activision-Blizzard Роберта Котика составил $155 млн, а у гендиректора Apple Inc Тима Кука — около $100 млн.

На втором месте по доходам среди тиктокеров — сестра Чарли Д`Амелио Дикси, которая в 2021 году заработала $10 млн, на третьем — Эддисон Рэй ($8,5 млн), на четвертом — Белла Поарч ($5 млн).

Осенью 2021 года анализирующая аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта компания Yoloco по запросу РБК рассчитала среднюю стоимость рекламы у русскоязычных блогеров TikTok. Выяснилось, что самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok стали школьники и студенты в возрасте от 12 лет до 21 года (они могут получить за одно размещение рекламы по 1,6 тыс. руб). Блогеры постарше могут рассчитывать на 1,3 тыс. руб. за один пост, а реклама у детей до 12 лет обойдется примерно в 1 тыс. руб.