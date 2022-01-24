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Международные организации призвали ВБ разморозить деньги для Афганистана
Работающие в Афганистане благотворительные организации призвали Всемирный банк и его ключевых акционеров разморозить $1,2 млрд Целевого фонда реконструкции этой страны, который существует для сбора финансовой помощи иностранных благотворителей
Международные организации призвали ВБ разморозить деньги для Афганистана
Международные организации призвали ВБ разморозить деньги для Афганистана / Others
24 января 2022 г.

Работающие в Афганистане благотворительные организации призвали Всемирный банк (ВБ) и его ключевых акционеров разморозить $1,2 млрд Целевого фонда реконструкции этой страны, пишет The Financial Times.

Этот фонд существует для сбора финансовой помощи иностранных благотворителей для оплаты труда учителей и врачей и предотвращения краха образовательных и медицинских услуг в стране.

Глава организации Save the Children в Великобритании Гвен Хайнс обратилась к США и Великобритании с просьбой оказать давление на ВБ и добиться размораживания средств.

«Людям нужно пережить зиму, иначе они будут голодать. Родители продают своих детей. Мы не можем ждать, мы должны действовать сейчас», — говорится в заявлении Хайнс.

ООН сейчас изыскивает $4,4 млрд для чрезвычайной помощи населению Афганистана в борьбе с нищетой и голодом в течение зимы. Власти Афганистана не могут выплачивать зарплаты государственным служащим, включая учителей и врачей, так как ВБ после возвращения талибов к власти в августе 2021 года заморозил средства, предназначавшиеся для Целевого фонда реконструкции Афганистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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