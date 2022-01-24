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Турецкая SYS заключила новые контракты на экспорт пулеметов CANiK M2 QCB
Samsun Yurt Defense заключила новые контракты на поставку крупнокалиберного пулемета CANiK M2 QCB в ряд стран. В частности, были заключены соглашения на поставки CANiK M2 QCB в Бразилию, Парагвай, а также ряд стран Восточной Азии и Южной Америки
Турецкая SYS заключила новые контракты на экспорт пулеметов CANiK M2 QCB
Турецкая SYS заключила новые контракты на экспорт пулеметов CANiK M2 QCB / Others
24 января 2022 г.

Турецкая компания Samsun Yurt Defense (SYS) заключила новые контракты на поставку крупнокалиберного пулемета CANiK M2 QCB (12,7 мм) в ряд стран, сообщает газета Milliyet.

SYS принимала участие в состоявшейся в американском Лас-Вегасе выставке SHOT Show. Турецкая компания, которая также представила на мероприятии свой новый пистолет CANiK SFx RIVAL и оптические прицелы MECANIK, заинтересовала гостей выставки своей продукцией.

В частности, были заключены соглашения на поставки CANiK M2 QCB в Бразилию, Парагвай, а также ряд стран Восточной Азии и Южной Америки.

Samsun Yurt Savunma завершила разработку и испытания пулемета CANİK M2 QCBс быстросменным стволом менее года назад. В середине 2021 года началось серийное производство пулемета. Компания активизировала работы в данном направлении после того, как в 2018 году Министерство национальной обороны Турции разрешило частному сектору производить 12,7-миллиметровые пулеметы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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