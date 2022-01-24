Одного из лидеров бадахшанской диаспоры в Москве Амриддина Аловатшоева задержали в России и негласно вывезли в Таджикистан, сообщает «Радио Озоди».

Супруга Аловатшоева София Мунимшоева рассказала, что последний раз ее муж выходил на связь 11 января между 18:00 и 19:00 по московскому времени и с тех пор его номер стал недоступным.

«Люди, которые были с моим мужем, рассказали, что их задержали в Белгороде 11 января. Через два дня их отпустили, а его больше никто не видел», — сообщила она.

Мунимшоева сказала, что заявление в правоохранительные органы России об исчезновении Аловатшоева было подано, но информацию от официальных органов его семья до сих пор не получила.

​​​​​​​Один из лидеров и активистов бадахшанской молодежи в Москве Ораз Вазирбеков отметил, что, по информации его источников, Аловатшоева отправили в Душанбе еще 13 января.

«12 января нам сказали, что он задержан, однако, ни один из правоохранительных органов России это не подтвердил. Позже мы узнали, что его держат в отделении УБОП в городе Душанбе», — рассказал он.

Близкие к Аловатшоеву люди сообщили, что неизвестные преследовали лидера бадахшанской молодежи после того, как в ноябре 2021 года около тысячи выходцев из Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) вышли на акцию протеста к посольству Таджикистана в Москве в связи с гибелью Гулбиддина Зиёбекова во время спецоперации таджикских силовиков. Аловатшоев был одним из участников переговоров между протестующими и послом Таджикистана в России.

Ответственные лица в пресс-службе МВД Таджикистана в телефонной беседе сказали, что их ведомство не причастно к возвращению Аловатшоева в Душанбе. В недавнем прошлом это же ведомство отрицало причастность к задержанию и выдворению из РФ таджикского правозащитника Иззата Амона и бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, однако через некоторое время все же публиковало информацию об их нахождении в Душанбе.

«Радио Озоди» указывает, что 10 января министр энергетики Таджикистана Далер Джума на заседании при председателе ГБАО в Хороге обвинил Аловатшоева в подстрекательстве живущей за рубежом бадахшанской молодежи против властей Таджикистана.