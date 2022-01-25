В заявлениях политиков и СМИ время от времени возникает вопрос о путях реинтеграции Донбасса и Крыма. Озвучивается мнение, что следует поднять украинскую экономику и якобы тогда крымчане, многие их которых поддерживали Россию сугубо из экономических соображений, захотят вернуться. Насколько реален такой подход в решении этого вопроса?

Одной из причин, по которым некоторая часть жителей Крыма приветствовала аннексию полуострова, была в том числе и разница уровней жизни в Украине и России. Особенно это было заметно жителям Севастополя. По сравнению с военными РФ, зарплаты в Вооруженных силах Украины были на порядок ниже. А вот жить на российские зарплаты по украинским ценам было довольно выгодно. Впрочем, вместе с российскими зарплатами пришли и российские цены. А потом цены стали расти, а зарплаты нет.

К этому добавились и другие проблемы.

В Донбассе экономические причины у граждан тоже были далеко не на последнем месте. Вряд ли в 2014 году жители востока Украины могли представить себе, что они не только не получат российские зарплаты, но и лишатся своих рабочих мест.

Казалось бы, экономическая привлекательность Украины должна вызвать переосмысление их убеждений и гражданское население оккупированных территорий само захочет вернуться под контроль легитимной власти. Но семь прошедших тяжелых лет не привели к такому результату. Неужели это какой-то уникальный случай?

Оккупация территорий Украины — не первый исторический пример. Современный мир сталкивается с подобным вызовом достаточно часто. Существует несколько путей решения этой проблемы:

- экономический

- геополитический

- военный

Какой из них может быть эффективным в украинских реалиях? Попробуем разобраться.

Экономический

Неудачный опыт корейцев

Начавшаяся в 1950 году и официально не завершенная до сих пор корейская война разделила некогда единое государство на два непримиримых врага: КНДР и Республику Корея. После завершения активной фазы боевых действий в 1953 году оба государства начали строить свою жизнь по-своему.

В результате сейчас мы можем наблюдать экономическую пропасть между Северной и Южной Кореей. Тоталитарное, бедное и агрессивное северное государство против экономически развитого, передового, прогрессивного и демократического южного.

Казалось бы, пример успешного соседа должен был вдохновить и подтолкнуть народные массы к воссоединению, и он подталкивает: но жесткий тоталитарный режим не предусматривает никаких гражданских инициатив. Более того, эти инициативы жестоко подавляются.

Единичные успешные попытки беглецов с севера — максимум, что возможно, и это при том, что контраст уровня жизни огромен и нагляден. Голод, страх, нищета, полная изоляция от остального мира находятся в нескольких километрах от свободы, демократических принципов, высокого уровня жизни.

Геополитический

Опыт Берлина

После Второй мировой войны Германия была разделена на два государства — ФРГ и ГДР. Соединенные Штаты Америки принимали активное участие в становлении новой демократической Германии. Восточная же Германия строила государство под неусыпным контролем СССР. Как и в двух Кореях, уровень жизни в Западной и Восточной Германиях резко контрастировал. Конечно, голода и нищеты в ГДР не было. Однако жители сполна ощутили на себе «прелести» тоталитарного режима.

Впрочем, массового политического движения за воссоединение страны в Восточной Германии не было. Только одинокие попытки вырваться из коммунистического «рая». Берлинская стена пала только в результате ослабления позиций СССР как сверхдержавы на мировом уровне в период перестройки в конце 80-х. Лишенный мощной поддержки коммунистический режим ослаб и был снесен бескровно. Другими словами, восточным немцам просто повезло, обстоятельства сложились в их пользу и они воспользовались этим.

Китайские примеры

Примером геополитического варианта реинтеграции территорий служит возвращение Китаю колоний Великобритании и Португалии. В результате мирных договоров в состав КНР вернулись провинции Гонконг (1997 г.) и Макао (1999 г.) на правах автономий верхнего уровня. В соответствии с китайским курсом «одна страна — две системы», в этих автономиях установлена на срок в 50 лет неизменность экономической, правовой и общественной систем, которые существовали на момент воссоединения. В ведении Пекина остаются внешнеполитический и военный курсы, на которые эти регионы не могут влиять.

Попытки изменения статус-кво центральной властью встречают достаточно резкое сопротивление гражданского общества. Достаточно вспомнить серию демонстраций в Гонконге в 2019 году.

Военные примеры

Фолклендские острова

Одним из удачных примеров военного возвращения оккупированных территорий можно считать Фолклендскую войну между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года аргентинский десант высадился на Фолклендских островах, принадлежавших Великобритании, и провозгласил суверенитет этих территорий. Через несколько дней британские ВМС атаковали захваченные острова.

Конфликт продлился 74 дня и завершился победой Соединенного Королевства. Решающим фактором была помощь союзников Британии — США, предоставивших королевской армии свои базы в Атлантическом океане, в то время как аргентинский десант остался практически отрезанным от помощи с континента. За время боевых действий погибли 649 аргентинских военных, 255 британских и трое местных жителей.

Хорватская буря

Хорватский сценарий возвращения неподконтрольных территорий рассматривался руководством Украины в 2014 году. В ходе молниеносной операции «Буря» хорватское правительство за 84 часа ликвидировало сепаратистское образование Сербская Краина и вернуло контроль над территориями.

Успех операции был обусловлен тем, что правительственные войска имели численный перевес, а сепаратисты не имели существенной и быстрой поддержки из Сербии, которую отделяла от неконтролируемых правительством областей территория Боснии. Совокупность этих факторов принесли победу Хорватии.

Карабах

Карабах с начала 1992 года был кровоточащей раной Кавказа. В ходе военных действий того периода Армения захватила 20% азербайджанской территории. Тысячи убитых и пропавших без вести военнослужащих и мирных жителей, десятки тысяч беженцев принесла Первая карабахская война.

В сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, в которую Азербайджан вступил с экономическим и военным превосходством над Арменией. Кроме того, ему оказывала политическую и военную помощь мощная Турция.

В то время как союзник Еревана по военному блоку ОДКБ Москва отказался ввязываться в конфликт. Результат — восстановление Азербайджаном контроля над частью территорий Карабаха, включая город Шуша, уже через два месяца после начала контрнаступательной операции «Железный кулак».

Возможности и перспективы Украины

В украинском случае армия сепаратистов на Востоке контролируется, поддерживается и оснащается Российской Федерацией. В Крыму же просто размещены регулярные войска. Поэтому воевать, по факту, придется не с кучкой вооруженных бандитов, а с регулярной армией ядерной державы. В этом случае расклады совсем другие и успех операции армии Украины не очевиден.

Широкомасштабная война повлечет за собой большие человеческие жертвы среди мирного населения, разрушение инфраструктуры, рост расходов на армию. Для Украины эти факторы ключевые. Мирные жители — это граждане Украины, они важны, и сохранение их жизни приоритетно. В то время как для РФ жители Донбасса ценности не представляют, вспомним хотя бы многочисленные видеосвидетельства обстрелов из жилых районов ОРДЛО.

Конечно, украинская армия образца 2021 года — далеко не армия 2014, но огромные расходы на активную фазу боевых действий — тяжелый груз на слабую экономику страны. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что послевоенная интеграция населения будет проходить еще сложнее.

Также важна международная поддержка. Рассматривая хорватский вариант, нельзя забывать о присутствии там на тот момент миротворческих сил ООН. Украина находится в других условиях и вынуждена считаться с требованиями европейских партнеров, которые поддерживают дипломатический путь решения проблемы, чем ограничивают ее в действиях.

За прошедшие семь лет Украина как страна, находящаяся в состоянии войны, тем не менее показала прогресс в реформах и евроинтеграции. Пусть скорость этих действий и оставляет желать лучшего, однако положительная динамика есть.

Впрочем, все достижения и демократические преобразования не подтолкнули жителей ОРДЛО и Крыма к каким-либо попыткам вернуться под контроль Украины. Этого в принципе ожидать наивно, особенно в Крыму, где по закону страны-оккупанта за утверждение «Крым — это Украина» грозит уголовное преследование. В ОРДЛО за симпатии к Киеву можно в лучшем случае попасть в тюрьму и подвергнуться пыткам, в худшем — лишиться жизни.

Таким образом, ситуация затягивается и грозит перейти в стадию затяжного замороженного конфликта, который сможет разрешиться когда-нибудь в ходе геополитических событий, если Россия по примеру СССР ослабнет и не сможет поддерживать ручные режимы ОРДЛО и удерживать Крым. А Украина же к этому моменту станет экономически стабильной и будет располагать достаточными средствами и внешнеполитической поддержкой, чтобы позволить себе действовать по примеру Хорватии и Азербайджана.