ФАС неожиданно стала ньюсмейкером января. И новости от ведомства идут одна другой поразительнее. Совсем недавно TRT на русском рассказал, что оно фактически запретило крупным продавцам публично делать прогнозы о росте цен в России в то время, как они практически неизбежны. А сейчас ведомство Максима Шаскольского предложило расширить «набор санкций» для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием в обход закона. «Вообще-то это крайняя мера!» — уверены эксперты: она может применяться лишь в случаях злостных нарушений, но самое важное — с гарантией презумпции невиновности. Ведь иначе иностранные инвесторы с российского рынка просто-напросто совсем сбегут, а у местных только увеличится страх по поводу своих перспектив.

Суровее, еще суровее

Федеральная антимонопольная служба, возглавляемая Максимом Шаскольским, которого называют «ставленником олигархов», предложила внести поправки в закон, регулирующий сделки, по которым иностранные инвесторы могут получить контроль над стратегическим предприятием. Имеется в виду закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ). Его действующая редакция не в полной мере удовлетворяет интересам страны, посчитали в ведомстве.

Среди ключевых требований — сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. В противном случае суд может признать сделку ничтожной, после чего произойдет возврат имущества обеим сторонам договора.

«Коммерсанту» в ФАС указали, что ежегодно «участвуют в десяти или более подобных делах, и суд всегда становится на сторону государства». В ряде случаев дело заканчивается мировым соглашением, когда инвестор продает свою долю третьему лицу.

Из-за этих нарушений антимонопольщики хотят, чтобы наказание для иностранного инвестора стало суровее. «Если поправки утвердят, то сама по себе сделка, в рамках которой иноинвестор получает контроль над стратегическим предприятием, может быть основанием для конфискации», — отмечает издание.

«Лента.ру» при этом уточняет: так как ведомство хочет включить в список мер прямое изъятие акций или доли в доход России без компенсации бывшему владельцу, то «фактически речь идет о начале подготовки почвы для национализации предприятий». Кроме того, под нынешний шумок инвестора могут лишить и остальных прав, позволяющих влиять на деятельность предприятия, например, назначать состав органов управления.

Свежо преданье

На поднявшуюся волну негодования в ФАС поспешили ответить. Во-первых, новые правила, заверило ведомство, коснутся только случаев нарушения законодательства, когда недобросовестные иностранные инвесторы незаконно приобрели имущество стратегического общества или долю в нем. Во-вторых, поправки будут только в тех сферах, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности государства: предприятия ОПК, недропользования, портов, добычи водных биоресурсов и других отраслей.

Отдельно в ФАС подчеркнули момент, который чуть ли не больше других пугает экспертов и тщательно будет рассмотрен ниже: «Привлечение иностранных инвестиций, как и любых инвестиций, продолжает оставаться ключевой задачей государства, а для добропорядочных инвесторов создаются максимально благоприятные условия». После этих слов нельзя не вспомнить фразеологизм Грибоедова: «Свежо предание, а верится с трудом».

Останутся ни с чем

Znak.com акцентировал внимание на любопытном моменте: «Сейчас нет четкого понимания того, какие хозяйственные общества имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства? Металлурги тоже создают продукцию, которая идет на изготовление танков и оружия». Поэтому под критерии стратегических в итоге можно будет подвести большое количество предприятий, начиная от нефтегазового сектора и банков и заканчивая судостроением и авиалиниями.

Кроме того, нужно понимать, что далеко не всегда речь идет о каких-то реальных иностранных инвесторах, которые злобно нарушили закон, предупредил партнер Forward Legal Карим Файзрахманов: «Нередко стороной спора с ФАС становятся российские граждане, которые неудачно структурировали сделку через офшорные компании, но не являются иноинвесторами и на безопасность государства не посягают». По его мнению, легальных оснований для того, чтобы «просто забирать» в пользу государства акции или доли иностранных инвесторов, которые нарушили закон, нет. «Это в чистом виде национализация», — констатирует специалист.

Другие эксперты предложенную антимонопольщиками конструкцию прямо называют «конфискацией». В частности руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов признает: она действительно «выглядит эффективной, поскольку способна превентивно направить мощный сигнал иностранным инвесторами придерживаться требований 57-ФЗ, иначе они рискуют остаться ни с чем». Но в целом это — серьезная мера: она может быть направлена лишь на злостных нарушителей или в исключительных случаях на тех, кто отступил от закона по грубой неосторожности.

Замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер коллегии адвокатов Олег Москвитин также отмечает, что механизм изъятия акций должен применяться взвешенно. «Судам и самой ФАС потребуется выработать на практике основания и условия, когда он действительно требует использования», — говорит эксперт. К тому же, если власти так настроены, то они должны выработать меры по упрощению, поощрению и защите инвестиций добросовестных участников рынка, в том числе и иностранных инвесторов.

Последние особенно чутки в вопросах оценки страновых рисков, предупреждает российский финансист, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. И если капитал поймет, что ему не рады, то выберет для себя более безопасные страны для вложения. На российском рынке из-за этого упадут объемы торгов и появится страх по поводу перспектив у российских инвесторов. «С одной стороны, российский капитал, зарегистрированный в офшорных юрисдикциях, постарается перерегистрироваться в России. С другой стороны, иностранный капитал сейчас напуган геополитикой, а «игра мышцами» со стороны ФАС способна только поднять градус этого накала», — пояснил Коган.

Им придется по-плохому

Но среди адекватной аргументации встречается и совсем неожиданная, хотя откуда «ее уши растут», понятно. Некоторые провластные издания сейчас активно убеждают своих читателей, что ФАС своими действиями возвращает Россию русским и что это ведомство чуть ли не единственное борется с «иностранными спекулянтами» путем лишения акций стратегических предприятий.

Например, не стесняющийся в эпитетах «Царьград» уверен: «Все хотят отбить Россию, ее добро и активы, у олигархата и иностранных спекулянтов, вернуть национальное богатство русским, но никто ничего делать не желает». Только ФАС и позаботился о стране.

Еще больше пугает, что канал уже открыто скандирует: «Данный механизм следует существенно расширить и распространить на все предприятия, приобретенные незаконно. Здесь мы вплотную подходим к вопросу пересмотра итогов приватизации. Сама эта фраза вызывает страх и трепет у приверженцев «свободного рынка». Но хочется задать вопрос: почему нет? По-хорошему многие наши, с позволения сказать, бизнесмены не понимают, придется выработать механизм действий «по-плохому».

Получается, это и есть цель власти, если ее озвучивают провластные журналисты?

«Именем революции!»

Тема национализации предприятий в принудительном порядке уже поднималась. 10 лет назад обсуждали проект закона «О возмездном изъятии (национализации) имущества социально неэффективных собственников». В его рамках выкупать предприятия в принудительном порядке с предварительным равноценным возмещением предлагается у тех владельцев бизнеса, чьи действия или бездействие привели к негативным социально‑экономическим последствиям. Правда, о размере компенсации никто ничего не говорил, поэтому участники рынка предположили, что это были бы копейки.

Тогда «Бухгалтерия.ру» напоминала, как подобная процедура проходила в 1917-м, когда в контору, например, хозяина фабрики вваливались возбужденные люди в «кожанках» и портупеях и кричали: «Именем Революции! Национализировано! Попил пролетарской кровушки, а теперь освобождай помещение, а то...». Издание также предлагало представить похожее в нынешних реалиях: в офис владельца современной компании или кабинет индивидуального предпринимателя входят элегантно одетые чиновники и... заявляют примерно то же самое, только в мягкой форме.

На ту инициативу даже депутаты Госдумы созыва того времени ответили корректно. Например, Алексей Багаряков, бывший парламентарием, отметил: «Я с уважением отношусь к этой инициативе, но перспектив у этого закона нет». Осмелятся ли чиновники сегодня сказать «нет»?

«Внимательно следим за ситуацией и не поддаемся панике. Пока что можно воспринимать ситуацию как розыгрыш новой карты в геополитическом противостоянии», — предлагает российский финансист, инвестбанкир Коган.