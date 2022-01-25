2022 год начался столь же бурно с точки зрения международной безопасности, как и 2021-ый. Год назад сразу с приходом к власти Джозефа Байдена Россия и США продлили важнейший договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Нынешний год отметился запуском переговоров сразу на трех площадках: Россия-США, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ.

Несмотря на ключевое значение СНВ-3 для мировой безопасности, общение российских и американских дипломатов в Женеве и Брюсселе является не менее важным. Ведь на момент продления СНВ-3 хоть и существовали те же разногласия, связанные с постоянными военными учениями вблизи границ России и НАТО, расширением североатлантического альянса и развалом договоров ДРСМД и ДОН, все же угроза горячей войны была заметно ниже.

В нынешней констелляции эксперты и чиновники по обе стороны «фронта» рассуждают о войне. Предтечей к их беспокойству стало обнародование в ноябре 2021 года спутниковых снимков, сделанных американским изданием Politico, где показано скопление до 100 тысяч российских военных близ украинской границы. Из этих фото американские и европейские спецслужбы сделали вывод о готовящемся «скором вторжении России в Украину».

Почему Россия собирается это сделать, на этот вопрос ясного ответа западные эксперты не давали. Пикантность спекуляциям придавало и то, что российский лидер Владимир Путин публично не отрицал планы о нападении, даже если их и не существовало. Он возвращал аргумент НАТО и США, напоминая западным журналистам, что это они угрожают Москве и Россия находится в позиции защищающейся стороны.

В конечном итоге повисшую в воздухе напряженность разрядил именно Путин. В декабре 2021 года он озвучил свои требования о так называемых «красных линиях» и потребовал письменных гарантий о нерасширении НАТО на Восток. Спустя пару недель МИД России подготовил и направил два проекта соглашения о гарантиях безопасности в Брюссель и Вашингтон.

Помимо прекращения расширения НАТО, они включают непринятие Украины и Грузии в военный альянс, отказ от размещения американских ракет в Восточной Европе и создания военных баз в постсоветских странах. Американская сторона и представители НАТО после недолгих раздумий дали согласие на проведение переговоров между МИДами в Женеве. 10 января в Женеве провели переговоры замглавы МИД Сергей Рябков и Венди Шерман, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а на следующий день — совещание ОБСЕ в Вене.

Ощутимого прогресса на переговорах Шерман с Рябковым добиться не удалось. Замгоссекретаря с порога отвергла идею о нерасширении североатлантического альянса, заявив, что «мы не позволим никому помешать политике открытых дверей НАТО». Все страны-нечлены, в том числе и Украина, вольны сами выбирать «собственные союзы», добавила она.

Госдепу явно не нравится пакетный характер требований России и вынесение ею на публичный уровень проектов соглашений о безопасности, что сужает коридор для маневрирования. Шерман дала понять, что США не готовы выполнять все дословные требования Кремля. Кроме того, Госдеп не намерен обсуждать тему безопасности «без присутствия союзников». Поэтому переговоры на второй день продолжились в Брюсселе.

Те же самые слова о нежелании прекращать расширение НАТО российские дипломаты услышали и от его генсека Столтенберга. При этом и Шерман, и Столтенберг готовы продолжать переговоры с Москвой.

Со своей стороны Рябков указал на отсутствие прогресса, но обратил внимание на стремление Вашингтона найти общий язык с Москвой. «Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — так он прокомментировал свою двухчасовую беседу с коллегой из Госдепартамента.

Оптимизма российская сторона не теряет. Рябков не случайно характеризует переговоры как «потрясающие» и «деловые». Москва, хоть и выступает на дипломатическом поле с позиции лидера и инициатора, но наверняка понимает, что далеко не все требования будут приняты. Если РФ постоянно подозревают в планах напасть на Украину, то российский бизнес насторожен периодическими угрозами в американской прессе о новых санкциях, блокировке «Северного потока — 2» и отключением российских банков от платежной системы SWIFT.

Сами по себе переговоры, конечно, это не решение конфликтных и кризисных вопросов, озвученных в российских претензиях. Ведя переговоры, стороны изучают настрой друг друга и прощупывают почву для компромиссов. А они, как ни странно, возможны.

Даже если США не подпишутся под отказом Украине в членстве в НАТО, вполне вероятно достичь договоренностей о прекращении или лимитировании опасно близких военных натовских и российских учений. Есть перспективы возобновления Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем более что после переговоров с российскими дипломатами Столтенберг заявил, что НАТО готово обсуждать с Россией взаимное сокращение вооружений.

Прямые переговоры США/НАТО с Россией можно считать состоявшимися, потому что стороны намерены поддерживать диалог. 21 января состоялось общение еще на более высоком уровне. В Женеве встретились Блинкен и Лавров.

Российский министр выразил надежду на то, что Вашингтон повлияет на поведение Киева с тем, чтобы вынудить его выполнять Минские соглашения, несмотря на то что они несут рекомендательный характер. Последние подразумевают предоставление особого статуса Донбассу. Лавров также постарался успокоить тех, кто винит Москву в коварных планах на западных границах: «Хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом нашей позиции, что Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу». Блинкен повторил слова Шерман о том, что НАТО не откажется от принципа «открытых дверей», но выступил за продолжение диалога.

Дальнейший ход российско-американских переговоров, которые напрямую влияют на безопасность Украины и Европы, зависит от ответа американцев и Брюсселя. Госдеп и НАТО все еще не представили свои условия подписания соглашения с Россией. Гибкость в дипломатии придется проявить не только Вашингтону, который должен уважать национальные интересы Москвы, но и Смоленской площади.

Даже если США и НАТО их еще не озвучили, но у них тоже есть свои «красные линии». Обещать не расширять военный альянс фактически означает лишить НАТО смысла существования, что автоматически поставит под сомнение доминирование Пентагона в Европе. На это нацеленный на восстановление трансатлантической солидарности Джозеф Байден никогда не согласится.