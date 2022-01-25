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В Сирии из-за снегопада обрушилось почти 1000 палаток беженцев
В ООН призвали увеличить гуманитарную помощь вынужденным переселенцам в Сирии. Из-за непогоды в невыносимых условиях оказалось не менее 250 тыс. сирийцев
В Сирии из-за снегопада обрушилось почти 1000 палаток беженцев
Фото: АА / Others
25 января 2022 г.

На северо-западе Сирии из-за сильного снегопада обрушились около 1000 палаток внутренних переселенцев, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заместителя координатора по гуманитарной помощи Сирии при ООН Марка Каттса.

Он отметил, что в последнее время в Идлибской зоне деэскалации, которая находится у границы Турции и Сирии, установилась морозная погода, из-за которой сильно страдают беженцы, установившие там палаточные лагеря.

От морозов, по оценке ООН, пострадали не менее 250 тыс. вынужденных иммигрантов. Сейчас сотрудникам гуманитарных миссий приходится вытаскивать людей из-под обрушившихся палаток, а многие беженцы пытаются расчищать снег руками. Многие дети вынужденных переселенцев до сих пор носят летнюю обувь, добавил Каттс.

В связи со сложившейся ситуацией он призвал западные страны увеличить гуманитарную помощь Сирии. Каттс напомнил, что в 2021 году ООН удалось собрать менее половины (45%) из $4 млрд, нужных для помощи сирийским беженцам.

В декабре палаточные лагеря беженцев в Идлибе уже страдали из-за сильной непогоды, писал TRT на русском. Тогда более 100 лагерей затопило из-за сильных ливней, а в регионе размыло дороги. Тогда тысячи семей беженцев в Идлибе, спасающихся от режима Башара Асада, оказались без крыши над головой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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