На северо-западе Сирии из-за сильного снегопада обрушились около 1000 палаток внутренних переселенцев, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заместителя координатора по гуманитарной помощи Сирии при ООН Марка Каттса.

Он отметил, что в последнее время в Идлибской зоне деэскалации, которая находится у границы Турции и Сирии, установилась морозная погода, из-за которой сильно страдают беженцы, установившие там палаточные лагеря.

От морозов, по оценке ООН, пострадали не менее 250 тыс. вынужденных иммигрантов. Сейчас сотрудникам гуманитарных миссий приходится вытаскивать людей из-под обрушившихся палаток, а многие беженцы пытаются расчищать снег руками. Многие дети вынужденных переселенцев до сих пор носят летнюю обувь, добавил Каттс.

В связи со сложившейся ситуацией он призвал западные страны увеличить гуманитарную помощь Сирии. Каттс напомнил, что в 2021 году ООН удалось собрать менее половины (45%) из $4 млрд, нужных для помощи сирийским беженцам.

В декабре палаточные лагеря беженцев в Идлибе уже страдали из-за сильной непогоды, писал TRT на русском. Тогда более 100 лагерей затопило из-за сильных ливней, а в регионе размыло дороги. Тогда тысячи семей беженцев в Идлибе, спасающихся от режима Башара Асада, оказались без крыши над головой.