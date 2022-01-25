Более сотни священников, пасторов-референтов, руководителей католических общин, преподавателей религиозных школ и сотрудников церковной администрации в Германии совершили каминг-аут. Члены группы призвали и другие представителей католической церкви присоединиться к ним Они опубликовали соответствующее заявление на специально созданном сайте.

Члены группы требуют, чтобы католическая церковь прекратила считать сексуальную ориентацию поводом для увольнения. Дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности должны быть исключены из церковного учения, убеждены они.

Священник Бернд Мёнкебюшер, который в прошлом году первым начал благословлять гомосексуальные пары, отметил, что акция была вдохновлена примером 2021 года. Тогда 185 немецких актрис и актеров рассказали, что относят себя к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Весной 2021 года Ватикан отказался благословлять однополые браки, напомнив, что считает гомосексуализм грехом. Ранее глава Римско-католической церкви папа Франциск стал первым понтификом, который выступил за легализацию однополых браков. Такую позицию папа высказал в рамках документального фильма «Франческо» о своей биографии.

В июле 2021 года Польская государственная комиссия по борьбе с педофилией опубликовала отчет, из которого следовало: почти каждый четвертый подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении малолетних в Польше оказался священником. C июля 2018 года до конца 2020 года были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях. В более чем трети случаев (35,6%) педофилом был родственник ребенка, в остальных ими оказывались посторонние люди. Среди них служители церкви составили около 30%. Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые преступления могли продолжаться более 10 лет.