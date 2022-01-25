АО «Газпромбанк» получил от Центрального банка Узбекистана свидетельство об аккредитации, сообщает республиканский финансовый регулятор. Это означает, что кредитная организация теперь сможет работать на территории Узбекистана.

«Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство российского АО «Газпромбанк» и разрешил ему деятельность на территории республики. Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, а также поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком в Узбекистане», — сказано в сообщении.

Это не первая сделка «Газпромбанка» с властями Республики Узбекистан — кредитная организация ранее уже участвовала в крупных узбекских проектах. Так, банк софинансировал строительство завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL в Кашкадарье, который был запущен зимой 2021 года.

В январе текущего года «Газпромбанк» также предоставил кредит компании ООО «Аккерман Цемент» контрольного пакета акций АО «Ахангаранцемент», что стало возможным благодаря «долгосрочным партнерским отношениям с USM Holdings», куда входит ООО «Аккерман Цемент». «Предоставляя кредитные средства для развития цементной отрасли, мы понимаем, что создаем основу для воплощения в жизнь многочисленных амбициозных инвестпроектов в стройкомплексе, который традиционно обладает большой потребностью в устойчивом финансировании, — сообщал тогда зампредседателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус. — Также отмечу, что данная инициатива направлена на дальнейшее расширение многостороннего стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном».

В будущем «Газпромбанк» планирует вложить в экономику Узбекистана $1,1 млрд, а летом прошлого года инвестиционно-холдинговая компания Ferkensco Management Limited подписала соглашение о сотрудничестве с банком по строительству в республике трех предприятий. Речь идет о заводе по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в Сырдарьинской области, обогатительной фабрике на базе месторождения фосфоритов в Навоийской области и вертикально-интегрированном комплексе по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области.