В текущем году туристы в 1,5 раза чаще, чем годом ранее, начали делать раннее бронирование туров в Турцию. Об этом сообщает газета Dünya со ссылкой на главу Ассоциации турецких туристических агентств Фируз Баглыкая.

Среди предпочитаемых туристами турецких городов он назвал Анталью, Белек, Сиде, Кемер и Бодрум, при этом любители горных лыж предпочитают курорты Улудаг, Эрджиес, Сарыкамыш и Давраз.

«В Турцию еженедельно вылетают чартерные рейсы из Украины, России и Польши, — рассказал Баглыкай. — Только в новогоднюю ночь туристы прибыли в Эрджиес прибыли десятью чартерными рейсами, они купили десятидневные пакетные туры, лыжные и культурные туры». По словам представителя туроператоров, Турция также интересует гостей из США, Канады, Великобритании, а также стран Латинской Америки и Азии.

По мнению Баглыкая, в 2022 году интерес к отдыху на западном побережье Эгейского моря в Турции по всей видимости будет только увеличиваться.

В середине января сообщалось, что, по прогнозам, в текущем году Турция планирует получить от туристической отрасли доход в $35 млрд. «2019 год был очень хорошим годом, однако в условиях пандемии COVID-19 число иностранных туристов и доходы сократились до 16 млн человек и $12 млрд соответственно в 2020 году», — заявил тогда министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он добавил, что рекламные кампании по продаже туров в Турцию организованы в 22 странах и что бронирования еще вырастут, когда закончится волна штамма «омикрон». По его словам, Турция также ожидает 2,5 млн туристов из Великобритании.

В декабре глава Федерации отельеров Турции Таджеттин Озден заявил, что туроператоры надеются на рекордный рост продаж в 2022 году. Этот показатель должен превзойти итоги 2019 года, когда страна привлекла 51,9 млн иностранных гостей и заработала $34,5 млрд. По словам Оздена, такие показатели вполне достижимы. Если доходы туроператоров вернутся к прежним цифрам, это поможет снизить обеспокоенность инвесторов по поводу стоимости турецкой лиры. В 2021 году она потеряла 44% своей стоимости и упала до рекордно низкого уровня.