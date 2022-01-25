Сотрудники таможни в российских Минеральных Водах пресекли канал контрабанды магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова из России в США, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что канал был организован гражданином РФ через международные почтовые отправления. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенниками в почтовых отделениях Ставропольского края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Посылки отправлялись под вымышленными именами. Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России», — говорится в пресс-релизе.

При проведении обысков в доме и гараже подозреваемого обнаружено и изъято оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина.

По факту контрабанды продукции военного назначения возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Осенью TRT на русском писало том, как работники таможенной службы конфисковали в американской Филадельфии фальшивые доллары и евро на сумму более $6,5 млн из России. Исполняющий обязанности директора отделения CBP в Филадельфии Эдвард Мориарти назвал «ужасающим» количество конфискованной тогда валюты.