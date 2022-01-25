Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару в начале 2022 года, обратил внимание Telegram-канал «Банкста».

За неполный месяц российская валюта ослабла по отношению к американской больше чем на 5%. Курс доллара впервые с ноября 2020 года превышал отметку 79 рублей, а евро превышал 89 рублей. Еще сильнее рухнул российский рынок акций. Следом за рублем в рейтинге худших валют мира по отношению к доллару идет украинская гривна, которая потеряла почти 4%.

Причина происходящего заключается в геополитической напряженности вокруг Украины. В последние дни западные страны даже начали отзывать сотрудников своих посольств в Киеве на фоне растущей угрозы вторжения России в Украину. «Все страхи лежат в теоретической плоскости, но инвесторы предпочитают держаться подальше от них», — приводит Forbes мнение аналитиков «Альфа-капитала».

«Очевидно, что сегодня изменение, абсолютно как и в предыдущие недели, связано с политическими вопросами, инвесторы закладывают риски дальнейшей эскалации», — сообщила изданию экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. География напряженности нарастает, и, пока продолжается концентрированный поток выхода инвесторов с российского рынка, рубль будет подвержен волатильности, объяснила она.

Новостной фон заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие страновые риски, в результате увеличивается фундаментальная недооцененность рубля, приводит Forbes комментарий эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. 24 января рублевая стоимость нефти марки Brent впервые в истории превысила 7000 рублей, хотя еще осенью прошлого года этот показатель находился около уровня 6000 рублей. При текущей цене Brent $88 для достижения 6000 рублей доллар должен стоить около 68 рублей (сейчас американская валюта стоит примерно на 10 рублей дороже). «Эта разница с текущим курсом — геополитическая премия за риски», — отметил Бабин.

​​​​​​​«Предотвратить дальнейшее ослабление рубля способны лишь надежные свидетельства устойчивого улучшения геополитической обстановки», — подчеркнул он.

Власти западных стран вновь заговорили о возможности полномасштабного вторжения России на территорию Украины осенью 2021 года. Россия отрицает наличие подобных планов, однако в СМИ продолжают появляться свидетельства переброски российских войск к границе с Украиной.

Несколько дней назад украинская разведка сообщилао передислокации танков из России в Донбасс. Переброска военной техники началась с начала 2022 года, на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса были также вывезены самоходные артиллерийские установки, более 7 тысяч тонн топлива, боеприпасы. Также Россия развернула сеть призывных центров, в которых осуществляется активный набор наемников для отправки в Донбасс.