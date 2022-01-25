Западный военный округ (ЗВО) Вооруженных сил России развернул новый батальон радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной, сообщает РИА «Новости».

«Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области», — говорится в сообщении министерства обороны России, на которое ссылается агентство.

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев уточнил, что это «существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации».

Батальон радиоэлектронной борьбы предназначен для «взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки», добавили в военном ведомстве.

Сегодня же стало известно, что в Южном военном округе (ЮВО) началась проверка боевой готовности, в которой задействованы более шести тысяч военнослужащих.

«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», — рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, также запланированы боевые стрельбы.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», — приводит пресс-служба ЮВО слова командующего округом Александра Дворникова.

Цель мероприятий — оценить способность командиров соединений и батальонных групп организовать взаимодействие и управление подразделениями разных родов войск. В последние недели власти западных стран вновь заговорили о возможности полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Россия отрицает наличие подобных планов, однако в СМИ продолжают появляться свидетельства переброски российских войск к границе с Украиной.

Несколько дней назад украинская разведка сообщилао передислокации танков из России в Донбасс. Переброска военной техники началась с начала 2022 года, на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса были также вывезены самоходные артиллерийские установки, более 7 тысяч тонн топлива, боеприпасы. Также Россия развернула сеть призывных центров, в которых осуществляется активный набор наемников для отправки в Донбасс.