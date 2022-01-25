Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Катаром о возможных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на случай, если российское вторжение в Украину приведет к его дефициту на континенте, сообщает Bloomberg.

Указывается, что страны Европейского союза опасаются, что в ответ на американские санкции Москва может остановить поставки топлива в ЕС. Больше 40% своего природного газа Европа получает из России, а треть поставок идет через Украину.

Два источника сообщили агентству, что Байден намерен пригласить эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани посетить Белый дом уже в этом месяце. Подготовка к встрече ведется уже некоторое время, рассказал Bloomberg представитель администрации Байдена.

Одновременно Государственный департамент США ведет переговоры с американскими производителями сжиженного газа, сообщил Reuters высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства. «США пообещали не оставить Европу в беде, если возникнет дефицит энергоносителей из-за конфликта или санкций», — отметил он.

Переговоры ведет старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, продвигавший строительство СПГ-терминалов в ЕС еще во время президентства Дональда Трампа. «Он собирается посетить крупные компании по производству СПГ и такие страны, как Катар, чтобы узнать, могут ли они помочь США», — рассказал источник агентства.

Кроме того, американские дипломаты обратились ко второму крупнейшему поставщику газа в страны Европейского союза, обеспечивающему примерно четверть их потребления — Норвегии. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказалCNN, что поиск замены газу российской компании «Газпром» ведется в глобальном масштабе и с участием союзников США, которые пытаются определить, какие объемы потребуются европейским странам, чтобы пережить зиму и весну.