Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности отказаться от размещения сил третьих стран на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации. Это заявление было сделано в интервью армянским СМИ.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать снижается до минимума, — сказал он. — Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику».

Параллельно с этим министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что Ереван и Баку обсуждают отзыв взаимных исков с международных площадок.

«Да, мы обсуждаем отказ от споров, исков и жалоб друг на друга на международных юридических площадках», — сказал Мирзоян, добавив, что две страны также ведут переговоры по вопросу исключения третьих сторон на межгосударственной границе.

Глава МИД Армении выразил уверенность, что при конструктивном подходе можно быстро добиться значительного прогресса в отношениях как с Азербайджаном, так и с Турцией.

Мирзоян также сообщил, что Армения уже направила Азербайджану свой ответ на 12-ю редакцию проекта мирного соглашения.

«Мы уже выразили свой подход азербайджанской стороне на 12-ю редакцию проекта мирного соглашения», — заявил министр, подчеркнув, что подходы Еревана соответствуют готовности установить мир с соседней страной.

По словам Мирзояна, в ближайшее время у Еревана будет возможность обсудить с Баку все вопросы, связанные с подписанием и ратификацией мирного договора.

Баку и Ереван длительное время ведут переговоры по мирному соглашению. Как сообщила азербайджанская сторона, из 17 пунктов соглашения остаются несогласованными только два: взаимный отказ от международных исков и недопустимость размещения на границе представителей третьих стран.