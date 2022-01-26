После аннексии Крыма Россией в 2014 году вести бизнес на полуострове стало достаточно непросто. Крупные компании, опасаясь западных санкций, просто отказываются вести дела. Однако наряду с этим некоторым корпорациям и фирмам удается продолжать работать, не опасаясь последствий.

Обойти санкции возможно. Ограничения не действуют на дочерние предприятия. Нужно только зарегистрировать «дочку» на территории РФ и проводить поставки услуг или товаров на аннексированную территорию через нее. Это один вариант. Другой — просто их игнорировать по примеру «Аэрофлота», хотя для этого нужно быть как минимум «Аэрофлотом».

«Аэрофлот»

После аннексии долгое время единственным способом сообщения полуострова с материковой Россией, до ввода в эксплуатацию Крымского моста, оставалось воздушное сообщение. В 2014 году «Аэрофлот» создает дочернюю компанию-лоукостер «Добролет».

Лоукост был предназначен специально для полетов в Крым. Однако в результате активной фазы боев на Востоке «Добролет» тоже попал в санкционный список. Осуществлять перевозки стало практически невозможно. Страховки, бронь билетов, техническое обслуживание самолетов у европейских компаний было заморожено.

Самым же неприятным стало приостановление действия договоров лизинга на все три самолета этой компании. Таким образом, ситуация с «Добролетом» показала эффективность санкционной западной политики.

Тем не менее, авиасообщение с Крымом не прекратилось. Более того, летать стал сам «Аэрофлот» и другие его дочерние компании, ориентированные на внутренний рынок, такие как «Оренбургские авиалинии». Логично и очевидно, что сам «Аэрофлот» должен был попасть под санкции, однако до сих пор этого не произошло.

Почему же принципиальность Запада сломалась на «Аэрофлоте»? Все достаточно просто. Во-первых, санкции на государственную компанию повлекут ответные действия. В данном случае Россия может закрыть транспортные маршруты для других западных авиаперевозчиков над своей территорией. Это усложнит, а в некоторых случаях сделает невозможным осуществление восточно-азиатского сообщения для ряда авиакомпаний.

Таким образом, санкции ударят не только по «Аэрофлоту», но и косвенно по Lufthansa, Wizzair, AirFrance, BritishAir и др. Это серьезный удар, и политический, и экономический. Если применять санкции к «Аэрофлоту», то европейские компании могут понести ощутимые финансовые убытки.

Во-вторых, «Аэрофлот» имеет парк примерно в 250 самолетов, это не 3 самолета у «Добролета». Многие из них находятся в лизинге, обслуживаются в западных компаниях, и потеря контрактов будет достаточно финансово ощутима. Кроме того, питание на рейсах «Аэрофлота» обеспечивает компания «Аэромара», 51% акций которой принадлежит государству в лице «Аэрофлота», а 49% через дочерние британские и немецкие фирмы — перевозчику Deutsche Lufthansa AG.

Таким образом, по сути на действия «Аэрофлота» коллективный Запад просто закрыл глаза.

Торговые сети

Обходят санкции и успешно продолжают работать два известных европейских ритейлера Metro и Auchan. Товары под их брендами совершенно спокойно чувствуют себя на полках магазинов, которые были зарегистрированы на российские дочки этих компаний.

Таким образом, совершенно законно товар ритейлеров ввозится на территорию России, а затем из Краснодарского края через Крымский мост доставляются в магазины частными перевозчиками. До ввода в эксплуатацию моста товары доставлялись частными фирмами по Керченской паромной переправе. Так как зарегистрированные на территории России дочки компаний не подлежат санкциям, то формально компании не нарушают законодательство ЕС.

Такая цепочка взаимоотношений материнской компании с «дочкой» и разнообразными субподрядчиками не отслеживается в рамках санкционного законодательства и предъявить обвинение в нарушениях в подобных случаях практически невозможно.

Подобным образом сложилась и ситуация с украинским сетевым супермаркетом Novus, который продолжает благополучно работать, обходя как украинские, так и европейские санкции. Сеть супермаркетов принадлежит литовской компании Novus.

Для того чтобы продолжить работу после аннексии Крыма в 2014 году, компания перерегистрировала бизнес через цепочку российских и европейских фирм-прокладок. Однако такая деятельность компании вызвала подозрение в нарушении санкций у литовского МИДа. По его заявлению прокуратура открыла уголовное дело в отношении компании.

Однако, оно было вскоре закрыто, так как прокуратура не нашла фактического подтверждения работы литовских фирм на территории полуострова. Широкий резонанс в отношении этой ситуации вынудил литовских собственников компании избавиться от активов в аннексированном Крыму. Таким образом гражданская активность вынудила бизнес считаться с санкциями.

Туристический бизнес

Международные санкции доставили массу неприятных моментов для туристического бизнеса Крыма. Европейские и украинские собственники туристической недвижимости оказались в сложной ситуации, но желание спасти свое имущество сильнее любых принципов.

Многие объекты были, как известно, «национализированы», а по факту просто отобраны аннексировавшими полуостров властями. Сразу после аннексии самопровозглашенное местное правительство Крыма приняло закон о национализации имущества, согласно которому все предприятия и учреждения разной формы собственности Украины перешли в собственность Крыма. Это не только коммунальные и государственные предприятия. Пострадал и частный бизнес, причем как крупные корпорации Ахметова и Коломойского, так и небольшие бизнесы туристического и агропромышленного комплекса.

По оценкам министра юстиции (2014–2019) Украины Павла Петренко, ущерб от такой национализации составил порядка триллиона гривен. Добиться компенсации в сложившейся ситуации в рамках международного права достаточно проблематично, так как РФ, со своей стороны, не ратифицировала ряд международных конвенций. Поэтому подавать иски к этому государству возможно только в ЕСПЧ.

Украина собирает и документирует все случаи незаконного завладения имуществом в один коллективный иск. Однако такие судебные тяжбы могут длиться годами, поэтому крупные украинские бизнесы предпочитают использовать уже знакомые схемы регистрации бизнеса через иностранные офшоры и фирмы-прокладки.

Так, самый богатый украинец Ринат Ахметов на момент аннексии владел, кроме энергетических и металлургических компаний, еще и резиденцией «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое, вторым после Артека по престижности детским лагерем «Берег» в Алуште и санаторным комплексом «Ай-Даниль». Все эти объекты теперь зарегистрированы по российскому законодательству, а владельцами значатся кипрская офшорная фирма SCM Holdings как собственник «Ай-Даниль», Starvista LTD — резиденции «Новый Кучук-Кой», а ESPV Ltd — лагеря «Берег». Эти объекты туристического бизнеса успешно работают и платят налоги в российский бюджет.

В официальных комментариях пресс-служба компании SCM Рината Ахметова заявляет, что все объекты были незаконно экспроприированы, однако реестр юрлиц Украины подтверждает, что все кипрские фирмы имеют конечного бенефициара в лице Ахметова.

По данным расследования журналистов издательства «Новое время», отелем «Пансионат «Севастополь» в аннексированном Крыму владеет жена известного КВН-щика и главного редактора популярного шоу «Лига смеха» Андрея Чивурина — Лариса Чивурина. В этом случае используется все та же схема кипрских офшоров. Так, 86,88% акций отеля принадлежит кипрской компании TMM Holdings Ltd, 99,5% из которых владеет Лариса Чивурина.

Скандальные турбины

В 2017 году разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин «Siemens» в аннексированный Крым. На тот момент санкции действовали уже три года. Как прокомментировали в самой компании-поставщике, оборудование, согласно договору, предназначалось для строительства электростанции на Тамани, а российские партнеры в нарушение договора отправили их на полуостров. На фоне этого концерн заявил, что принял решение приостановить поставки оборудования для российских компаний и разорвать ряд лицензионных договоров.

Однако после ряда судебных тяжб корпорация Siemens уже в 2019 году возобновила сотрудничество с российскими компаниями и заявила о поставке оборудования на строительство электростанции в Татарстане. Стоимость контракта, где корпорация заявлена как генподрядчик, составляет 290 млн евро.

Не только корпорации и отдельные бизнесмены пытаются обойти санкции, мешающие им вести бизнес в аннексированном Крыму. Проблема санкций вынуждает руководство РФ искать пути выхода из сложившейся ситуации на государственном уровне. Без систематического привлечения денег инвесторов экономика Крыма ляжет тяжелым грузом на федеральный бюджет.

Поэтому правительство разрабатывает законопроект, принятие которого даст возможность российским инвесторам работать в Крыму в обход санкций. Суть его в том, чтобы создать в Крыму и Севастополе особые административные районы с таким правовым режимом, который позволит работать анонимно.

Для этого необходимо будет зарегистрировать компании с инвестиционным фондом не менее 2 млн евро. Эти компании должны будут вести бизнес только в этих районах и не иметь филиалов на территории РФ. Деятельность компаний должна осуществляться в сфере туризма, инфраструктуры и санитарно-курортного лечения.

Пока закон в стадии разработки. Поможет ли такая инициатива Минэкономразвития улучшить ситуацию, сказать сложно. Впрочем, как показывает практика, расследовать нарушения санкционного режима Запад не спешит.

Подводя итог, можно сказать что санкции работают, и иногда даже эффективно. Например, представителям крупного и среднего бизнеса приходится «напрягать мозги» и придумывать нестандартные средства обхода буквы закона. Было бы наивно отрицать, что такие пути есть и активно используются, что и показывают приведенные примеры.

В любом случае, отслеживать подобные нарушения в интересах Украины. Тем более что это является одной из главных задач инициативыпрезидента Владимира Зеленского «Крымская платформа».