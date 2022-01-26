Сперва фанаты «Спартака», следом ЦСКА и «Зенита» объявили о бойкоте новому закону Fan ID. Все они выступили с заявлениями, что не будут ходить на матчи с участием любимых команд вплоть до отмены принятого в декабре закона о паспортах болельщика. К ним, очевидно, примкнут фанаты «Динамо», «Локомотива» и других больших клубов, а также клубы низших дивизионов: например, «Кубань», «Факел», «Орел» уже заявили о своем непринятии Fan ID. Вечером 24 января, в разгар накала ситуации, инсайдер популярного канала вечером дал «молнию»: «О фанатском бойкоте известно на самом высоком уровне». И меньше чем через сутки Кремль сообщил, что готов к диалогу.

Что будет содержать Fan ID?

В конце 2021-го депутаты Госдумы приняли, а президент подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Он вступит в силу с 1 июня 2022-го, хотя до сих пор никто толком так и не пояснил, как будет работать эта весьма сложная система технически. Предполагается, что для оформления привлекут портал «Госуслуги», известный своими сбоями в работе.

Вообще, Fan ID — это паспорт болельщика. Этакая персонифицированная карта зрителя, которую должен будет получить любой россиянин, решивший посетить любой матч в стране. Без «идентификатора», собственно, невозможно станет даже купить билеты на соревнования.

Fan ID будет хранить в себе информацию даже о действиях владельцев на всех спортивных мероприятиях. И не только. Поэтому его могут и не выдать.

Согласно подписанному документу, основанием для отказа в выдаче «паспорта» может стать, например, «наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

Чемпионат.com отдельно акцентирует интригующее слово «намерение» и полагает, что такие формулировки указывают на то, что без паспорта может остаться даже человек, ни разу не бывавший на стадионе. Спортивные болельщики, на которых прежде всего отразится новый закон, подтверждают: «Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно», — говорят они.

«Никогда еще в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение, — публично заявило в конце января объединение фанатов «Зенита» «Ландскрон». — Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче».

Как понимают фанаты нововведение?

«Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — уверено «Ландскрон», которое предоставило также правовой анализ складывающейся ситуации.

По действующему сегодня законодательству, болельщика могут лишить права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Однако новые поправки (п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте) позволяют чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно, уточняет «Фонтанка».

«Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение! — заявили представители объединения фанатов «Спартака» «Фратрия». — Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение»

Как рассказали источники «Советского спорта», российских фанатов действительно очень обидели. Ради бойкота лидеры ведущих фан-объединений даже «зарыли топоры междоусобной войны» и «выступили единым фронтом против общего врага». «Нужно очень постараться, чтобы заставить их отказаться от выбранного пути с бойкотами. Не фанаты начали эту войну, но они теперь либо умрут на поле боя, либо победят», — считает издание.

«Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!» — уже предупредили фанаты «Спартака». В похожем духе выступили и другие болельщицкие объединения.

Как ведут себя чиновники-спортсмены?

Из-за фанатских планов с бойкотами Минспорта бьет тревогу. Министр спорта РФ Олег Матыцын поспешил сообщить о необходимости информационно-разъяснительной работы и даже объявил, что готов пойти на встречу с лидерами фанатского актива. Правда, «Советский спорт» задается вопросом: «А раньше чего не встречались, не поговорили с ребятами, что их так тревожит в этом Fan ID? Не считали за людей, с которыми стоит что-то обсуждать? Не думали о такой реакции на закон?»

Отдельный интерес представляет реакция на заявления болельщиков депутатов со спортивным прошлым. Словно по команде, полагает издание, они кинулись комментировать новости о протесте. В итоге тот же Николай Валуев, «ярый сторонник внедрения Fan ID, столько говоривший нам о важности этого закона», вдруг признается, что с ним «лично плотно не работал, в рабочую группу не входил» и не знает, имели ли место экспертные выступления фанатских сообществ или массовые бойкоты до введения этого закона».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а теперь депутат Светлана Журова начала уверять, что совсем не факт, что Fan ID будет введен правительством в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), и предлагает фанатам высказывать свои претензии… в Российский футбольный союз. Депутат Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, объявила, что не разбирается в футболе и не может оценить фанатов, но тут же добавила: «Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными».

На что надеются власти?

«Сейчас этот бойкот ни к чему не приведет — он не поможет добиться отмены закона», — упорно настаивает Валуев. Он также предполагает: «Не хотел бы делать вперед забегающие выводы, но на мой взгляд, все закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы».

Не воспринял серьезно мощнейший протест и известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что разговоры о бойкоте сейчас несвоевременны: фанатам следовало воздействовать на составителей закона, когда он еще не был принят. По мнению комментатора, конфликт в итоге закончится тем, что фанаты оформят себе Fan ID и вернутся на трибуны.

Тем более что практика паспортов болельщиков в России уже есть. Впервые Fan ID применялись во время Кубка конфедераций 2017-го, Чемпионата Мира-2018 и Чемпионата Европы-2020 по футболу. Но тогда он давал болельщикам, например, право на бесплатный проезд между городами и помогал им, а не ограничивал их.

Что говорят эксперты?

Мнения экспертов по поводу Fan ID действительно разделились. Одни говорят, что, конечно, фанаты блефуют — они не смогут без игр. Другие предрекают серьезные экономические последствия и считают, что демарши демонстрируют еще и недоверие общества государственным институтам.

Так, генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков поделился с «Коммерсантом» следующим видением ситуации: «Мы живем в цифровом мире, и наивно думать, будто какая-то информация может остаться абсолютно частной». Он убежден, что Fan ID властям следовало осуществить сразу после мирового первенства и что бойкот фанатов не ударит по экономике: «Надо понимать, что основные деньги по статье matchday наши клубы зарабатывают на VIP-секторах, продаже лож и к тому же являются планово дотационными».

Андрей Малосолов, один из основателей Всероссийского объединения болельщиков, существовавшего с 2007 по 2016 год и игравшего важную роль в фанатском движении, уверен, что «в процедуре введения Fan ID изначально был заложен конфликт». «Фанаты и так предоставляют свои паспортные данные, приобретая абонементы и билеты на матчи. Все они есть у клубов. Неудивительно, что люди недоумевали: для чего все это нужно? Кроме того, у нас высокий уровень безопасности на футболе», — рассказал он «Коммерсанту». Также он указал на то, что «правоохранительные структуры, занимающиеся болельщиками, имеют всю информацию о фанатских движениях».

По словам Малосолова, фанатский бойкот для отечественного футбола будет «сильнейшим ударом, в том числе экономическим»: «Потеря такого количества болельщиков — это выпадающие доходы: как прямые — от продажи билетов и абонементов, так и сопутствующие, скажем, от реализации различного мерча. Они могут исчисляться миллионами долларов».

Кроме того, пострадают и телерейтинги РПЛ: «Во время пандемии, наблюдая за матчами ведущих европейских лиг в тот период, когда действовали самые строгие запреты, все убедились: смотреть футбол без зрителей невозможно, — напоминает эксперт. — А это ведь фанатские трибуны создают красочные перформансы, общую атмосферу, привлекательную «картинку»».

Почему отреагировал Кремль?

В общем, совершенно неспроста Кремль в кратчайшие сроки выразил готовность к диалогу с фанатами клубов РПЛ, которые планируют бойкотировать матчи.

Позицию Кремля высказал пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо не только провести разъяснительную работу, но и выявить причины протестов против Fan ID со стороны фанатского сообщества. «Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — пояснил рупор Кремля.

Или понимают их слишком хорошо? В экспертной среде также есть мнение, что властям бороться с последователями главного оппозиционера страны ныне осужденного Алексея Навального гораздо проще, чем с разъяренными фанатами футбола. И фанатов лучше не злить, иначе они могут стать не только любителями спорта, но и политики.