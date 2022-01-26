Напряжение вокруг возможного вторжения России в Украину повлияло в том числе и на состояния российских миллиардеров, сообщает журнал Forbes со ссылкой на рейтинг Forbes Real-Time. Этот рейтинг отслеживает состояние миллиардеров в режиме реального времени и, согласно ему, 104 участника списка потеряли с конца прошлого года $27,9 млрд.

Больше других потеряли основные совладельцы и члены совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, а также член Совета Федерации Сулейман Керимов, чья семья контролирует золотодобывающую компанию «Полюс», основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов.

Свердлов больше других пострадал в относительном выражении: котировки производителя электромобилей Arrival с прошлого года рухнули на 46%. При этом, как отмечает Forbes, уменьшение состояния бизнесмена связано все-таки не с напряжением на границе с Украиной. Акции Arrival падали почти с момента выхода на IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

В числе других миллиардеров, чье состояние заметно уменьшилось с начала года, — владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, основатель TCS Group Олег Тиньков, глава ММК Виктор Рашников, совладелец LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Ситуация вокруг Украины и ультиматума Москвы НАТО заметно повлияла на российский фондовый рынок в целом: в середине января он столкнулся с самым серьезным обвалом с марта 2020 года. Тогда рынок потерял весь прошлогодний рост — более 15%. В январе индекс Мосбиржи упал на 6,5%, до 3328,94 пункта, а индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта.

Сейчас ситуация на рынке немногим лучше: 24 января из-за постоянно появляющихся сообщений о возможном вторжении российских войск в Украину индекс Мосбиржи упал на 5,9%. Он опустился ниже 3300 пунктов и вернулся таким образом к уровням годичной давности.

Как писал TRT на русском, тогда рубль стал худшей валютой по отношению к доллару с начала года, а курс американской валюты впервые с осени 2020 года превысил 79 рублей. В рейтинг худших валют, кроме рубля, попала украинская гривна, которая потеряла почти 4%. «Все страхи лежат в теоретической плоскости, но инвесторы предпочитают держаться подальше от них», — так объяснили ситуацию с валютой аналитики «Альфа-капитала».