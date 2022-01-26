Бывшего президента Буркина-Фасо Рока Марка Каборе свергли после того, как он отказался привлечь российскую частную военную компанию Вагнера для борьбы с исламистскими группировками. Об этом пишет Daily Beast, ссылаясь на источники, близкие к экс-президенту.

С предложением привлечь в страну ЧВК «Вагнера» выступал лидер мятежников, подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который ранее возглавил службу безопасности в африканской столице Уагадугу. Каборе отказал ему, опасаясь санкций со стороны западных стран из-за сотрудничества с Россией.

«Президент немедленно отверг это предложение и даже напомнил Дамибе, что власти европейских стран осудили размещение российских вооружений и наемников в Мали», — заявил один из источников.

Несмотря на это, Дамиба постарался привлечь ЧВК в Буркина-Фасо. Он снова обратился к Кобре с аналогичным предложением и снова получил отказ, говорят источники СМИ.

Вскоре после этого и произошел военный переворот. В середине января военные объявили о роспуске правительства Буркина-Фасо и приостановке действия Конституции страны. Также армия перекрыла все наземные и воздушные границы. В ходе переворота президент Рок Марк Кристиан Каборе был задержан, он находится на одной из военных баз Уагадугу.

В конце декабря 16 стран, включая Францию, Великобританию, Италию и Германию, выступили с заявлением, что «им известно о том, что российские власти предоставляют помощь в размещении ЧВК «Вагнера» в Мали». Они потребовали, чтобы Россия «вернулась к ответственному и конструктивному подходу в регионе».

Осенью прошлого года присутствие ЧВК «Вагнера» в Африке стало одной из самых напряженных тем для европейских государств, писало агентство «Анадолу». Журналисты напомнили, что идея формирования ЧВК «Вагнера» впервые была выдвинута российской разведкой и высокопоставленными чиновниками в 2012 году. В приоритете работы ЧВК «решение проблем без применения силы»: в числе прочего она обеспечивает военную подготовку местных сил, личную охрану лидеров и охрану энергетических объектов.

В обмен на свои услуги создатели ЧВК «Вагнера» получают определенные привилегии и лицензии на использование полезных ископаемых и природных ресурсов, а также на поставки в эти страны оружия, технологий и военных услуг. Предполагается, что наемники «Вагнера» работают в девяти африканских странах, не считая Мали и Буркина-Фасо, — Ливии, Судане, Мозамбике, ЦАР, Гвинее, Гвинее-Бисау, Зимбабве, Анголе и на Мадагаскаре.

Эту военную компанию СМИ неоднократно связывали с поставщиком продуктов питания в Кремль, бизнесменом Евгением Пригожиным. Сам он эту связь предсказуемо отрицает.