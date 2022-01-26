Россия: Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в море

Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в море на учения в акватории Черного моря. В маневрах задействованы фрегаты, малые ракетные, десантные и сторожевые корабли, а также ракетные катера. Учения проходят на фоне эскалации конфликта между Москвой и Киевом. #trtнарусском #Россия #Украина #учения #флот