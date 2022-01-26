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Россия: Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в море
Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в море на учения в акватории Черного моря. В маневрах задействованы фрегаты, малые ракетные, десантные и сторожевые корабли, а также ракетные катера. Учения проходят на фоне эскалации конфликта между Москвой и Киевом. #trtнарусском #Россия #Украина #учения #флот
Россия: Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в море / Others
26 января 2022 г.
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